Мэрия Нижнего Новгорода продаст муниципальные квартиры в Сочи
Мэрия Нижнего Новгорода планирует продать квартиры в Сочи, которые были переданы в муниципальную собственность после присоединения Кстовского округа. Об этом сообщается в проекте решения городской думы, который рассмотрят на заседании 23 сентября.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
В пояснительной записке отмечается, что квартиры не могут быть использованы для обеспечения жильем малоимущих нижегородцев, поэтому недвижимость решено продать на электронном аукционе. Выручка от продажи квартир поступит в муниципальный бюджет.
Как писал «Ъ-Приволжье», присоединение Кстовского округа к Нижнему Новгороду городская дума одобрила в декабре 2024 года.