Жители Самарской области оценили желаемый МРОТ в 54,8 тыс. рублей

По данным опроса SuperJob, жители Самарской области считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять в среднем 54 800 рублей в месяц. Это почти вдвое выше федерального МРОТ, закрепленного с января 2026 года на уровне 27 093 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За семь месяцев ожидания самарцев выросли на 4,6 % — в феврале респонденты называли сумму 52 400 рублей. При этом даже действующие повышенные региональные минимумы в крупных городах, например, в Москве (39 730 рублей) и Санкт-Петербурге (31 250 рублей), существенно уступают представлениям населения о справедливой нижней границе зарплаты.

В целом по стране самые высокие запросы зафиксированы в Москве (64 000 рублей) и Санкт-Петербурге (60 000 рублей). В пятерку лидеров также вошли Хабаровск (58 000 рублей), Красноярск (57 600 рублей) и Краснодар (57 300 рублей). Среди других крупных городов заметные показатели — у Владивостока, Екатеринбурга (по 56 600 рублей), Омска (56 400 рублей) и Новосибирска (55 400 рублей).

Наибольший прирост ожиданий отмечен в Астрахани — на 6,4 %, до 53 600 рублей; близкие темпы роста — в Самаре и Ростове-на-Дону (в Ростове желаемый МРОТ достиг 55 000 рублей, рост — на 3,6 %). Наиболее умеренные запросы зафиксированы в Кирове (50 400 рублей), Волгограде (50 600 рублей) и Ижевске (50 900 рублей).

Опрос проводился с 3 августа по 4 сентября 2026 года в 37 городах России с численностью населения от 500 тыс. человек. В исследовании участвовали 27,5 тыс. респондентов: по 1,5 тыс. человек из Москвы и Санкт-Петербурга, по тысяче — из городов-миллионников, по 500 — из городов-полумиллионников.

Георгий Портнов