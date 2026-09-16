Управление сном

Лидер в производстве мебели и товаров для здорового сна в России — компания Askona представила новую разработку: систему Smart Bed, сочетающую в себе трансформируемое основание, «умный» матрас с технологией iSense, трекер для мониторинга сна и приложение Askona Sleep, которое подсказывает, как обеспечить наилучшее качество отдыха.

Кровать системы Smart Bed с «умным» матрасом с технологией iSense для мониторинга сна

Фото: Askona

Ведущие эксперты в области здорового сна и медики считают, что выбор матраса — серьезнейшая вещь. Но каким он должен быть — жестким, полужестким или мягким? На самом деле выбор зависит от множества параметров пользователя: веса, возраста, физиологических особенностей и состояния позвоночника. Задача матраса — поддерживать тело так, чтобы позвоночник оставался в естественном положении. Если матрас слишком мягкий, он провисает, и позвоночник страдает. Если слишком жесткий, возникает избыточное напряжение в пояснице и шее. Просыпаясь, человек не чувствует себя отдохнувшим и не понимает, в чем причина.

Новая разработка Askona снимает вопросы, которые могут возникнуть на этот счет. Ее инновационные системы для сна — результат совместной работы технологов компании с неврологами, сомнологами и врачами других специальностей. Главный механизм матраса, помпа iSense, накачивает воздух в 14 воздушных камер из медицинского полиуретана. При помощи пульта можно регулировать давление в камерах и выбрать из 20 уровней жесткости матраса наиболее подходящий. Это не излишество, ведь матрас прослужит долго, за это время в жизни с большой вероятностью произойдут серьезные изменения, которые повлияют на все, включая сон, и потребуют скорректировать его условия. В Smart Bed предусмотрена и возможность независимой настройки упругости для каждой половины матраса, что удобно для пар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография С помощью пульта систему можно настроить под свои потребности Фото: Askona Данные о сне попадают в приложение Askona Sleep, где можно получить советы от ИИ-сомнолога Фото: Askona Следующая фотография 1 / 2 С помощью пульта систему можно настроить под свои потребности Фото: Askona Данные о сне попадают в приложение Askona Sleep, где можно получить советы от ИИ-сомнолога Фото: Askona

Встроенный трекер каждую ночь считывает дыхание, пульс и движения спящих. Эти данные попадают в приложение Askona Sleep, которое их анализирует и выдает отчеты о качестве сна за ночь, месяц и год. ИИ-сомнолог Оксана подскажет, что нужно изменить, чтобы спать крепче. Матрас с технологией iSense отлично работает в связке с трансформируемым основанием, которое может имитировать ощущение невесомости — для полного расслабления мышц и позвоночника, и обеспечить эффект лимфодренажного массажа.

Еще одна функция «умной» кровати — борьба с храпом. Врачи обычно советуют сменить подушку на анатомическую, спать на боку, тренировать шейные мышцы и снижать уровень стресса, что, конечно, не будет лишним. Но у системы Smart Bed есть собственное средство: изголовье кровати можно поднять на 7°, что, как правило, помогает снизить интенсивность храпа, а часто и вовсе от него избавиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матрас с технологией iSense поддерживает тело в естественном положении Фото: Askona Так же кровать Smart Bed помогает бороться с храпом Фото: Askona Следующая фотография 1 / 2 Матрас с технологией iSense поддерживает тело в естественном положении Фото: Askona Так же кровать Smart Bed помогает бороться с храпом Фото: Askona

Исследования, проведенные на базе РНИМУ им. Пирогова, подтвердили, что крепкий сон необходим для хорошего здоровья и позволяет дольше чувствовать себя молодым — биологический возраст участников исследования, которые на два месяца получили идеальные условия для сна, снизился примерно на 15 лет. Компания Askona активно инвестирует в технологии и движется к созданию спальни будущего, где спальные системы, освещение, климат и даже ароматы синхронизированы с биоритмами человека.