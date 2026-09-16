Многослойная поддержка

Наследник калифорнийской фабрики по производству изделий из стальной проволоки Том Уэллс в 1987 году вместе со своим другом, выходцем из семьи портных Эдом Гретером приступил к разработке анатомических матрасов для комфортного сна. Так появился бренд Grether & Wells. Результатом стали больше 70 патентов на продукцию и мировая слава. Сегодня на изделия бренда дается бессрочная гарантия, и для этого есть все основания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоурум Grether & Wells Exclusive в Москве

Фото: Grether&Wells Шоурум Grether & Wells Exclusive в Москве

Фото: Grether&Wells

При изготовлении матрасов на фабрике используют материалы высокого качества: египетский хлопок, шерсть мериноса, конский волос, дышащий латекс Talalay, объемный и упругий нетканый материал Duo Cloud. Перед отправкой в производство все материалы проходят тесты на износостойкость, гипоаллергенность и воздухопроницаемость в лаборатории бренда. Запатентованная технология Turn Free гарантирует, что даже при долговременном ежедневном использовании каждая из сторон матраса сохраняет первоначальную форму. Независимые пружинные блоки из ванадиевой стали укладываются вручную: более мягкие в области головы и ног, более жесткие — в области позвоночника. Они обеспечивают анатомически выверенную поддержку тела.

Слои сшиваются эластичными нитями без использования клея, вручную, что требует особого мастерства. Помимо матрасов разной жесткости и топперов в ассортименте бренда имеются спальные системы, кровати, а также изголовья, подушки и одеяла с натуральными наполнителями (пух, в том числе гагачий, кашемир, шелк), постельное белье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новинка?2026 — матрас Phantom Фото: Grether&Wells Один из бестселлеров бренда — матрас Chicago Фото: Grether&Wells Одеяло Eider Down, Grether & Wells Exclusive Фото: Grether&Wells Следующая фотография 1 / 3 Новинка?2026 — матрас Phantom Фото: Grether&Wells Один из бестселлеров бренда — матрас Chicago Фото: Grether&Wells Одеяло Eider Down, Grether & Wells Exclusive Фото: Grether&Wells

Коллекция постоянно пополняется. Бестселлеры среди матрасов Grether & Wells Exclusive носят имена мегаполисов New York, Los Angeles, Chicago, London и Paris. Среди последних премьер, представленных в России,— Phantom. Жесткость этому матрасу придают 15 слоев, включая овечью шерсть и волос арабских лошадей. Сверху — дышащая ткань Snow с эффектом микромассажа.

Еще одна новинка — спальная система Orient Express, названная в честь легендарного «Восточного экспресса». У кровати высокое изголовье, украшенное вертикальной строчкой, лаконичное основание на скрытом цоколе, благодаря чему мебель выглядит менее массивно. В наполнении матраса использованы шерсть мериноса и египетский хлопок. В этой модели применена особая технология ручного тафтинга, которая делает матрас еще более удобным. В комплект входит и банкетка с ящиком для хранения вещей. Выбор обивок обширен: от велюра и жаккарда до микрофибры и искусственной замши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лимитированная линия постельного белья, разработана в сотрудничестве с Аленой Ахмадуллиной Фото: Grether&Wells Спальная система Orient Express, разработана в сотрудничестве с Екатериной Елизаровой Фото: Grether & Wells Следующая фотография 1 / 2 Лимитированная линия постельного белья, разработана в сотрудничестве с Аленой Ахмадуллиной Фото: Grether&Wells Спальная система Orient Express, разработана в сотрудничестве с Екатериной Елизаровой Фото: Grether & Wells

В России бренд эксклюзивно представляет трансформируемые основания ergomotion® и лимитированную коллекцию постельного белья «Сон в летнюю ночь», созданную совместно с Аленой Ахмадуллиной из гладкого тенселя с авторским принтом.

У Grether & Wells Exclusive открыто восемь бутиков в Москве и Санкт-Петербурге, изделия доставляются в любую точку России. При шоурумах действуют премиум-ателье. Здесь изготовляются матрасы по индивидуальной мерке, можно также заказать мебель для спальни нестандартных размеров и форм или дополнить изделия ручной вышивкой. Есть и специальная услуга «Примерка»: предлагается взять домой на примерку до трех матрасов бесплатно на час. Модель, которой будет отдано предпочтение, сделают на заказ, срок изготовления — от 14 недель. А услуга «Комфорт» Grether & Wells Exclusive позволяет купленный матрас обменять в течение года на более мягкий, или, наоборот, более жесткий.