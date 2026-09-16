Многослойная поддержка
Премьеры Grether & Wells Exclusive
Наследник калифорнийской фабрики по производству изделий из стальной проволоки Том Уэллс в 1987 году вместе со своим другом, выходцем из семьи портных Эдом Гретером приступил к разработке анатомических матрасов для комфортного сна. Так появился бренд Grether & Wells. Результатом стали больше 70 патентов на продукцию и мировая слава. Сегодня на изделия бренда дается бессрочная гарантия, и для этого есть все основания.
Шоурум Grether & Wells Exclusive в Москве
Фото: Grether&Wells
При изготовлении матрасов на фабрике используют материалы высокого качества: египетский хлопок, шерсть мериноса, конский волос, дышащий латекс Talalay, объемный и упругий нетканый материал Duo Cloud. Перед отправкой в производство все материалы проходят тесты на износостойкость, гипоаллергенность и воздухопроницаемость в лаборатории бренда. Запатентованная технология Turn Free гарантирует, что даже при долговременном ежедневном использовании каждая из сторон матраса сохраняет первоначальную форму. Независимые пружинные блоки из ванадиевой стали укладываются вручную: более мягкие в области головы и ног, более жесткие — в области позвоночника. Они обеспечивают анатомически выверенную поддержку тела.
Слои сшиваются эластичными нитями без использования клея, вручную, что требует особого мастерства. Помимо матрасов разной жесткости и топперов в ассортименте бренда имеются спальные системы, кровати, а также изголовья, подушки и одеяла с натуральными наполнителями (пух, в том числе гагачий, кашемир, шелк), постельное белье.
Коллекция постоянно пополняется. Бестселлеры среди матрасов Grether & Wells Exclusive носят имена мегаполисов New York, Los Angeles, Chicago, London и Paris. Среди последних премьер, представленных в России,— Phantom. Жесткость этому матрасу придают 15 слоев, включая овечью шерсть и волос арабских лошадей. Сверху — дышащая ткань Snow с эффектом микромассажа.
Еще одна новинка — спальная система Orient Express, названная в честь легендарного «Восточного экспресса». У кровати высокое изголовье, украшенное вертикальной строчкой, лаконичное основание на скрытом цоколе, благодаря чему мебель выглядит менее массивно. В наполнении матраса использованы шерсть мериноса и египетский хлопок. В этой модели применена особая технология ручного тафтинга, которая делает матрас еще более удобным. В комплект входит и банкетка с ящиком для хранения вещей. Выбор обивок обширен: от велюра и жаккарда до микрофибры и искусственной замши.
В России бренд эксклюзивно представляет трансформируемые основания ergomotion® и лимитированную коллекцию постельного белья «Сон в летнюю ночь», созданную совместно с Аленой Ахмадуллиной из гладкого тенселя с авторским принтом.
У Grether & Wells Exclusive открыто восемь бутиков в Москве и Санкт-Петербурге, изделия доставляются в любую точку России. При шоурумах действуют премиум-ателье. Здесь изготовляются матрасы по индивидуальной мерке, можно также заказать мебель для спальни нестандартных размеров и форм или дополнить изделия ручной вышивкой. Есть и специальная услуга «Примерка»: предлагается взять домой на примерку до трех матрасов бесплатно на час. Модель, которой будет отдано предпочтение, сделают на заказ, срок изготовления — от 14 недель. А услуга «Комфорт» Grether & Wells Exclusive позволяет купленный матрас обменять в течение года на более мягкий, или, наоборот, более жесткий.