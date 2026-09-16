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Сиятельное трио

Легендарные модели Barovier & Toso

Старейшая из действующих стекольных компаний мира, венецианская мануфактура Barovier & Toso, существует уже больше семи столетий. Основателем династии считается ремесленник Джакобелло Баровьер, первые упоминания о нем в венецианских хрониках относятся к 1295 году.

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Фото из архивов мануфактуры

Фото из архивов мануфактуры

Фото: Barovier & Toso

Фото из архивов мануфактуры

Фото из архивов мануфактуры

Фото: Barovier & Toso

Фото из архивов мануфактуры

Фото из архивов мануфактуры

Фото: Riccardo Petrillo | Barovier & Toso

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Фото из архивов мануфактуры

Фото: Barovier & Toso

Фото из архивов мануфактуры

Фото: Barovier & Toso

Фото из архивов мануфактуры

Фото: Riccardo Petrillo | Barovier & Toso

Слава к компании пришла в середине XV века, когда Анджело Баровьер изобрел особую технологию изготовления кристально прозрачного стекла — cristallo veneziano, по чистоте сравнимого с горным хрусталем. Непрекращающийся поиск новых декоративных решений отличал стеклодувов мануфактуры от конкурентов. Уходили эпохи, менялись мода и стили, но на фабрике Barovier & Toso по-прежнему создают уникальные произведения искусства, применяя старинные техники. Основой производства остается филигранная ручная работа со стеклом, а ведущие дизайнеры и архитекторы вместе с арт-директором бренда Лукой Никетто вписывают вековое наследие в контекст актуального интерьерного искусства. Пример вневременного дизайна Barovier & Toso — три знаковые модели.

Восточная роскошь: Taif

Люстра Taif изготовлена в 1980 году для резиденции короля Саудовской Аравии

Люстра Taif изготовлена в 1980 году для резиденции короля Саудовской Аравии

Фото: Barovier & Toso

Люстра Taif изготовлена в 1980 году для резиденции короля Саудовской Аравии

Фото: Barovier & Toso

Люстра изготовлена в 1980 году для резиденции короля Саудовской Аравии Халида ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в городе Таиф. Анджело Баровьер, сын легендарного модерниста Эрколе Баровьера, возглавлявший в то время фабрику, придал традиционной венецианской люстре новое, восточное звучание. Это монументальное произведение искусства, состоявшее из более чем 2 тыс. деталей ручной работы, быстро обрело статус культового и привлекло к фабрике внимание модных брендов. Черные версии Taif украшают флагманские бутики Dolce & Gabbana по всему миру — от Нью-Йорка до Дубая, эти люстры можно встретить в оформлении роскошных отелей и частных резиденций. Модель выпускается в разных размерах и конфигурациях как в классическом неокрашенном стекле, так и в нескольких оттенках: аметистовом, карамельном, аквамариновом, коньячном и др.

Динамичная форма: Germogli

Люстра из коллекции Germogli

Люстра из коллекции Germogli

Фото: Barovier & Toso

Люстра из коллекции Germogli

Фото: Barovier & Toso

Название коллекции переводится с итальянского как «побеги» или «ростки», что отражено в форме светильника. В его основе — гроздь светящихся стеклянных трубочек, обвитых вьющимися молодыми побегами, выполненными вручную из муранского стекла. Дизайн коллекции опирается на эскизы и чертежи 1980-х годов из архива Barovier & Toso. Люстры модернизированы и выполнены по LED-технологии. Модель пользуется особой любовью архитекторов. Подвешенные на разной высоте элементы, складывающиеся в концентрические или спиральные формы, позволяют создавать выразительные и эклектичные световые композиции в пространствах с любой высотой потолков.

Статусная геометрия: Empire

Люстра из коллекции Empire

Люстра из коллекции Empire

Фото: Barovier & Toso

Люстра из коллекции Empire

Фото: Barovier & Toso

Этот монументальный светильник по замыслу авторов призван придать любому пространству статусности и наполнить интерьер атмосферой роскоши. Объемы из стеклянных трубок квадратного сечения образуют перевернутую пирамиду, отсылая к строгой геометрии архитектуры ар-деко. Свет получается мягким, наполненным искрящимися бликами, которые рождаются благодаря старинной венецианской технике corteccia (ит. «кора»), позволяющей создавать на поверхности стекла рельефную текстуру древесной коры или подтаявшего льда.

Татьяна Парфенова

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