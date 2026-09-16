Сотворение прошлого

Листья аканта и цветочные гирлянды, завитки и растительный орнамент — мебель итальянской фабрики Vittorio Grifoni часто украшают флорентийские орнаменты. Их можно увидеть на фронтонах шкафов, комодах и дверцах витрин. На спинках стульев и рамах зеркал нередко красуются розы и лилии, иногда гербы или монограммы, выполненные по заказу клиента, которому хочется ощутить себя в атмосфере итальянской виллы с историей — среди картин, зеркал, старинного серебра и антикварной мебели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Витторио и Лаура Грифони

Фото: Vittorio Grifoni Витторио и Лаура Грифони

Фото: Vittorio Grifoni

В 1957 году Лаура и Витторио Грифони открыли во Флоренции свою первую мастерскую, в которой восстанавливали антикварную мебель, применяя традиционные технологии: покрытие сусальным золотом, ручную резьбу, патинирование и лакирование. Мастерская также выпускала подносы и небольшие декоративные изделия, украшенные в технике scagliola — имитации мрамора и камня с помощью цветного гипса и натуральных пигментов, которые тщательно полировались до получения гладкой, сияющей поверхности. Мастера также экспериментировали с техникой pastiglia — создания рельефного декора из смеси гипса и клея для добавления реставрируемым предметам изящных выразительных деталей. Каждое изделие было плодом многочасового кропотливого труда. Компания постепенно расширяла деятельность, переехав в окрестности Флоренции. Там Лаура и Витторио начали изготавливать мебель с декоративной отделкой, осваивая новые методы обработки древесины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В дизайне от Vittorio Grifoni часто используются традиционные флорентийские орнаменты

Фото: Vittorio Grifoni В дизайне от Vittorio Grifoni часто используются традиционные флорентийские орнаменты

Фото: Vittorio Grifoni

В 1960-х годах пути флорентийских мебельщиков резко разошлись: радикальные дизайнеры экспериментировали с пластиком и новыми формами, отдав предпочтение дерзким, ироничным вещам, тогда как в старых мастерских продолжали вручную создавать классическую мебель из благородного дерева и первоклассной тосканской кожи. Витторио Грифони считал, что производство мебели — тоже искусство, поэтому придерживался второго направления, оставаясь верным традициям флорентийских мастеров. В 1980–1990-х годах компания, которая вновь переехала, из небольшой ремесленной мастерской превратилась в признанный бренд в мире классической итальянской мебели. Грифони передал семейное предприятие в руки сына.

Массимо Грифони, продолжив дело, соединил старинное ремесленное мастерство с промышленным подходом. Это позволило ему вывести фабрику на международный уровень. Классические формы, ручная работа и натуральные материалы оказались востребованными не только в Европе, но и за океаном не меньше, чем авангардный дизайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебель итальянской фабрики Vittorio Grifoni

Фото: Vittorio Grifoni Мебель итальянской фабрики Vittorio Grifoni

Фото: Vittorio Grifoni

Под управлением Массимо Грифони компания продолжила расти. Но правила, которыми бренд гордится, остались неизменными: как и десятилетия назад, клиенты полноценно участвуют в творческом процессе: могут выбрать варианты отделки, ткани и декоративные элементы к любой модели из каталога. Например, изменить цвет дерева, форму ручек, декор резьбы, заказать предмет нестандартного размера.

Каждое изделие снабжено табличкой Grifoni Vittorio S.R.L., которая подтверждает, что мебель произведена в Италии, в окрестностях Флоренции, с соблюдением всех стандартов качества и экологичности.

Фабрика не только выпускает классические модели, но и привлекает к сотрудничеству известных дизайнеров. Примером такой работы может служить линия Florentia архитектора Луки Скаккетти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебель итальянской фабрики Vittorio Grifoni

Фото: Vittorio Grifoni Мебель итальянской фабрики Vittorio Grifoni

Фото: Vittorio Grifoni

Коллекции бренда La Casa Grifoni представляют собой непрерывный диалог между прошлым и будущим: традиционные ремесленные техники и исторические орнаменты гармонично сочетаются с современным видением и актуальными тенденциями.

Татьяна Филиппова