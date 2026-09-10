На Дону вынесен приговор семье Капраловых за подготовку терактов в Мелитополе

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор супругам Геннадию и Ольге Капраловым, признанным виновными в участии в террористическом сообществе, подготовке терактов, незаконном обороте взрывчатых веществ и химического оружия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЮОВС Фото: Пресс-служба ЮОВС

Согласно материалам дела, в 2023 году украинские спецслужбы создали террористическое сообщество, в которое Капраловы вступили в мае того же года, инициативно предложив свою помощь. В июле 2023 года они забрали из тайника в Мелитополе взрывчатые вещества и взрывные устройства, спрятанные в трех упаковках от сока, а также ампулы с химическими веществами, и перенесли их в дом к другому участнику сообщества.

Во время видеозвонка участник террористического сообщества передал Капраловым указания о выборе объектов для терактов — военнослужащих ВС РФ, участвующих в СВО, и лиц, содействующих достижению целей спецоперации. Оговаривались способы совершения преступлений: подрыв самодельных взрывных устройств, замаскированных под повербанки, а также подмешивание ядовитых и токсичных веществ в пищу и воду.

Семья Капраловы совместно с сообщником определили места будущих взрывов — кафе и территорию рынка. Кроме того, они спрятали взрывчатку внутри детской игрушки в виде лошади, незаконно перевезли ее на автомобиле и укрыли в тайнике в дупле дерева у дороги, после чего передали координаты тайника другому участнику сообщества.

Реализовать преступный умысел до конца обвиняемые не смогли, их задержали сотрудники правоохранительных органов.

В судебном заседании Капраловы вину не признали. Тем не менее суд признал их виновными по нескольким статьям УК РФ, включая участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4), подготовку терактов (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 и ч. 3 ст. 205), незаконный оборот взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1) и применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 355).

Геннадию Капралову назначено 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафом 700 тыс. руб. Ольге Капраловой — 18 лет в колонии общего режима со штрафом 600 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн