На Ставрополье в реестр налогового вычета вошла 41 спортивная организация

В федеральный реестр поставщиков физкультурнооздоровительных услуг включены 13 спортивных организаций и 28 предпринимателей Ставропольского края. За счет этого клиенты вправе претендовать на социальный налоговый вычет. Об этом сообщила пресс-служба сообщили министерства спорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Для включения в перечень краевое ведомство предъявляет ряд требований: основной вид деятельности поставщика должен быть связан с физкультурнооздоровительными услугами, в штате должны числиться профильные специалисты, а сама организация или предприниматель не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков. Заинтересованные лица могут подать заявку на включение в реестр в Минспорта Ставрополья.

Актуальный список участников реестра размещен на сайте регионального министерства и на ресурсе Федеральной налоговой службы.

Размер вычета составляет 13% от суммы расходов на спортивные услуги. При этом предельная величина годовых затрат, учитываемых при расчете вычета, ограничена суммой в 150 тыс. рублей.

Наталья Белоштейн