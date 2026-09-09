Троих россиян задержали в Крыму за госизмену

В Крыму задержаны три гражданина России, которых, по версии ФСБ, завербовала сотрудница Главного управления разведки Минобороны Украины через сайт знакомств. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене, они арестованы, сообщил ЦОС ФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, фигуранты 1988, 1994 и 1995 годов рождения через сайт знакомств общались с женщиной, которая представлялась жительницей Крыма, и передавали ей сведения об объектах российских Вооруженных сил.

В частности, речь идет о фотографиях и координатах объектов ПВО, нефтебаз, пунктов хранения и погрузки горюче-смазочных материалов, а также местах дислокации и маршрутах передвижения военной техники.

В ФСБ заявили, что в ходе следственных действий получили информацию об использовании сайтов знакомств украинской разведкой для вербовки мужчин и последующего сбора ими сведений, представляющих интерес для украинской стороны.

Вячеслав Рыжков