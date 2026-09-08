Главу компании на Ямале будут судить за уклонение от налогов на 97 млн рублей

В суд направлены материалы уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в окружном управлении СКР. Он обвиняется в уклонении от налоговых обязательств в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, в период с начала 2020 по конец 2022 года обвиняемый намеренно уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организации на общую сумму более 97 млн руб. Он включал в отчетную документацию заведомо недостоверные данные о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Документы с искаженной информацией направлялись в налоговые органы города Ноябрьска.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ирина Пичурина