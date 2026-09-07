Топливный трейдер в Дагестане попал под наблюдение из-за долга 179 млн рублей

Арбитражный суд Дагестана ввел процедуру наблюдения в отношении дагестанского топливного трейдера ООО «Астра» из-за долга перед ФНС 179,68 млн руб. Определение суда опубликовано в картотеке дела.

Процедура введена до 13 октября 2026 года. Задолженность сложилась на основании решения налогового органа от июня 2024 года о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, а также расчета страховых взносов. Структура долга: основной долг по налогам — 94,81 млн руб. (третья очередь реестра), задолженность по страховым взносам — 109 тыс. руб. (вторая очередь реестра), пени и штрафы — 84,76 млн руб. (отдельный учет в третьей очереди).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Астра» зарегистрировано в 2017 году в Махачкале (респ. Дагестан). Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Учредитель — Айгимик Халитова. Убыток предприятия за 2025 год составил 31,7 млн руб.

Дело прошло через апелляционную инстанцию: в декабре 2025 года суд первоначально оставил заявление налоговиков без рассмотрения, однако в марте 2026 года Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. Ходатайство руководства «Астры» о приостановке процесса до завершения оспаривания налогового решения в другом суде было отклонено.

По выводам суда, компания не исполняла обязательства свыше трех месяцев, а сумма требований существенно превышает установленный законом порог для юридических лиц 2 млн руб. Доказательств добровольного погашения долга или его списания в ходе исполнительных действий должник не представил.

Временным управляющим назначен Набибула Курбанович Багамаев, член СРО «Ассоциация "Сибирская гильдия антикризисных управляющих"». Его ежемесячное вознаграждение составит 30 тыс. руб. за счет имущества должника. Суд обязал управляющего представить отчет о финансовом состоянии компании и возможности восстановления платежеспособности до 5 октября 2026 года. Первое собрание кредиторов назначено на 12 октября 2026 года.

Тат Гаспарян