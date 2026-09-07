В Кисловодске на проспекте Победы построят апартотель вместо торгового центра

На заседании Градостроительного совета под председательством главы Кисловодска Евгения Моисеева рассмотрен эскизный проект апартотеля, который планируется возвести на месте действующего торгового центра на проспекте Победы.

Согласно проекту, первые два этажа здания сохранят торговую функцию, выше разместятся апартаменты с полноценными жилыми комнатами, кухнями, ванными, лоджиями и террасами. В каждой секции предусмотрено по два пассажирских лифта — это обеспечит доступность для маломобильных групп населения и удобство для всех гостей.

Градостроительный совет поддержал концепцию проекта при условии доработки отдельных вопросов: организации подъездов, размещения парковок и определения высотности здания. Окончательное решение будет принято после повторного рассмотрения — с учётом заключений специалистов и мнения общественности.

Мария Хоперская