Пострадавшую при атаке БПЛА на Ростов девочку доставили на лечение в Москву

Девочку, получившую тяжелые ранения при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону 29 августа, перевезли в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Утром 4 сентября пациентку бригадой службы медицины катастроф в сопровождении врачей доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Специалисты проводят необходимые обследования и определяют дальнейшую тактику лечения.

Во время атаки 29 августа в Ростовской области пострадали 11 человек. Девочка получила тяжелые ранения и ранее перенесла операцию.

После эвакуации в федеральный медицинский центр ей продолжат оказывать специализированную помощь.

Валерий Климов