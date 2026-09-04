Захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону приговорили к срокам до 29 лет

Южный окружной суд приговорил пятерых человек, обвиняемых в захвате заложников в ростовском СИЗО в 2024 году, к срокам от 21 до 29 лет лишения свободы. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

По версии следствия, побег из ростовского СИЗО-1 запланировали 10 человек еще в апреле 2024 года. Свой план они реализовали в ночь с 15 на 16 июня того же года. Мужчины выломали прутья окна и сбежали из камеры. Они были вооружены ножами, заточками, пожарными топорами и резиновыми дубинками. Заключенные избили четверых сотрудников ФСИН и захватили двух заложников. Они записывали видеообращения к силовикам, в которых назвали себя приверженцами организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в Российской Федерации) и потребовали предоставить им возможность покинуть Россию.

Пять участников побега погибли при штурме силовиков. Другие пять — Даниил Камнев, Малик Гандалоев, Адам Кодзоев, Рамзан Албеков и Магомед Алханов — оказались на скамье подсудимых. Во время первого слушания в суде четверо из них признали вину.

В отношении фигурантов возбудили дела по статьям о приготовлении к преступлению, организации незаконного вооруженного формирования и участии в нем, участии в деятельности террористической организации. Даниилу Камневу назначено 29 лет лишения свободы, Малику Гандалоеву — 28 лет, Адаму Кодзоеву — 26 лет, Рамзану Албекову — 21 год, Магомеду Алханову — 23 года. Гособвинение просило приговорить их к большим срокам — от 28 до 30 лет.