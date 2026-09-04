В Самарской области назначен новый врио главы регионального минцифры

Временно исполняющим обязанности министра цифрового развития и связи Самарской области стал Сергей Быков. Об этом сообщается на сайте профильного министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков

Фото: Министерство цифрового развития и связи Самарской области Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков

Фото: Министерство цифрового развития и связи Самарской области

До назначения Сергей Быков занимал должность врио первого заместителя министра Юрия Симонова. Ранее чиновник работал в региональном департаменте информационных технологий и связи.

Предыдущий врио министра Юрий Симонов скончался 1 сентября 2026 года, проработав на посту менее двух месяцев: он вступил в должность 22 июля. До перехода в Самарскую область Симонов был первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР, где курировал укрепление взаимодействия гражданской и военной связи. За трудовые заслуги он был награжден рядом государственных и ведомственных наград, включая медаль «За заслуги 2 степени» ЛНР.

Георгий Портнов