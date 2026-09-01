Скончался врио главы минцифры Самарской области

Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Самарской области Юрий Симонов скоропостижно ушел из жизни во вторник, 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Самарской области Юрий Симонов

Фото: Правительство Самарской области Временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Самарской области Юрий Симонов

Фото: Правительство Самарской области

Юрий Симонов окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского и аспирантуру Финансового университета при Правительстве РФ. После этого он работал в сфере цифровизации, информационной безопасности и проектирования ИТ-инфраструктуры.

До прихода в Самарскую область Юрий Симонов был первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики и отвечал за укрепление взаимодействия гражданской и военной связи. Он был удостоен высоких государственных и ведомственных наград, включая медаль «За заслуги 2 степени» ЛНР.

Юрий Симонов занимал пост врио главы минцифры Самарской области с 22 июля 2026 года.

Георгий Портнов