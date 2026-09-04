Число студентов из стран Африки в российских вузах выросло вдвое с 2020 года
Число учащихся из стран Африки в российских вузах с 2020 года увеличилось почти в два раза — с 17,5 тыс. до 35 тыс. человек, сообщил глава направления по работе с органами власти и диппредставительствами африканских стран Африканского международного конгресса Жозе Фернанду Самбу на сессии ВЭФ «Человеческий капитал России и Африки: инвестиции в будущее партнерства».
Чаще всего африканские абитуриенты выбирают педагогические, инженерные и медицинские специальности. По словам Жозе Фернанду Самбу, названные цифры стали результатом расширения приема иностранных студентов, укрепления международных связей и создания подготовительных факультетов в Африке.
Жозе Фернанду Самбу назвал образование и молодежную политику приоритетными направлениями сотрудничества России и африканских стран, а молодых специалистов — ключевым ресурсом для развития двусторонних связей. При этом он подчеркнул, что Россия, в отличие от европейских стран, готова выстраивать отношения с Африкой на равноправной и взаимовыгодной основе и передавать свои технологии.
Рост приема поддерживается не только решениями самих вузов, но и созданием подготовительной инфраструктуры в африканских странах. В 2023–2024 годах правительство решило удвоить число стипендий для Африки; параллельно прорабатываются грантовая система, филиалы университетов и школы с изучением русского языка или предметов на русском. Такая схема должна заранее готовить абитуриентов к требованиям российских вузов и расширять канал набора.
Для африканских стран это может означать подготовку специалистов, способных возвращаться домой и применять полученные знания. По оценке эксперта, иностранные студенты по окончании университета преимущественно возвращаются на родину, сдают квалификационные экзамены и получают возможность открыть частную практику: российского образования им достаточно для присвоения квалификации, хотя это не автоматическое признание дипломов.
Для российского бизнеса ценность создают выпускники, которые знают русский язык и технологии российской промышленности: они могут помогать компаниям развивать работу в своих странах. Еще в 2020 году квоты для африканских студентов составляли чуть более 1,8 тыс. мест, и тогда власти планировали их увеличение, а также разработку грантовой и стипендиальной системы, к которой могли бы подключиться российские компании.