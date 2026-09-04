Число студентов из стран Африки в российских вузах выросло вдвое с 2020 года

Число учащихся из стран Африки в российских вузах с 2020 года увеличилось почти в два раза — с 17,5 тыс. до 35 тыс. человек, сообщил глава направления по работе с органами власти и диппредставительствами африканских стран Африканского международного конгресса Жозе Фернанду Самбу на сессии ВЭФ «Человеческий капитал России и Африки: инвестиции в будущее партнерства».

Чаще всего африканские абитуриенты выбирают педагогические, инженерные и медицинские специальности. По словам Жозе Фернанду Самбу, названные цифры стали результатом расширения приема иностранных студентов, укрепления международных связей и создания подготовительных факультетов в Африке.

Жозе Фернанду Самбу назвал образование и молодежную политику приоритетными направлениями сотрудничества России и африканских стран, а молодых специалистов — ключевым ресурсом для развития двусторонних связей. При этом он подчеркнул, что Россия, в отличие от европейских стран, готова выстраивать отношения с Африкой на равноправной и взаимовыгодной основе и передавать свои технологии.