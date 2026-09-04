Новак: доля Китая в газовом экспорте России к 2030 году вырастет до 60%
К 2030 году на долю Китая будет приходиться более 60% всего газового экспорта России. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на Восточном экономическом форуме.
Вице-премьер Александр Новак
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Среди совместных проектов двух стран по поставкам газа Александр Новак перечислил действующий газопровод «Сила Сибири», а также «дальневосточный маршрут» и «Сила Сибири 2». Он отметил участие китайских корпораций в крупных российских проектах в арктической зоне, в том числе по сжижению природного газа.
Господин Новак также упомянул поставки российской нефти в Китай. По его данным, доля российского сырья в импорте КНР по итогам семи месяцев года составила 25%. В Главном таможенном управлении КНР сообщили, что поставки из России за данный период составили 66,43 млн т.
Расчет на усиление китайского направления строится на последовательном наращивании трех трубопроводных маршрутов. «Сила Сибири» после достижения мощности 38 млрд кубометров в конце 2024 года должна быть расширена до 44 млрд кубометров к 2029 году; «Дальневосточный маршрут» планируется запустить в 2027 году с мощностью 12 млрд кубометров, а «Сила Сибири-2» предусматривает поставки около 50 млрд кубометров в год из Западной Сибири через Монголию в Китай. Реализация всех трех маршрутов позволила бы довести суммарные мощности экспорта почти до 100 млрд кубометров в год.
Реализации этого сценария мешают несколько ограничений. По «Силе Сибири-2» сохраняется спор о цене: китайская сторона пытается привязать стоимость газа к угольной корзине, что для России невыгодно, а конкретные долгосрочные контракты по новым проектам пока не подписаны. Кроме того, по оценке источника, из-за ориентации поставок на один регион загрузка всех экспортных газопроводов из России в Китай, скорее всего, не будет превышать 75–80%.
Отдельным ограничением выступает спрос: снижение поставок в Европу более чем на 140 млрд кубометров по сравнению с 2021 годом, по мнению эксперта, невозможно полностью компенсировать отгрузками в Китай, из-за чего «Газпрому» придется снижать добычу, а бюджет недополучит экспортные доходы.