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Новак: доля Китая в газовом экспорте России к 2030 году вырастет до 60%

К 2030 году на долю Китая будет приходиться более 60% всего газового экспорта России. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на Восточном экономическом форуме.

Вице-премьер Александр Новак

Вице-премьер Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вице-премьер Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Среди совместных проектов двух стран по поставкам газа Александр Новак перечислил действующий газопровод «Сила Сибири», а также «дальневосточный маршрут» и «Сила Сибири 2». Он отметил участие китайских корпораций в крупных российских проектах в арктической зоне, в том числе по сжижению природного газа.

Господин Новак также упомянул поставки российской нефти в Китай. По его данным, доля российского сырья в импорте КНР по итогам семи месяцев года составила 25%. В Главном таможенном управлении КНР сообщили, что поставки из России за данный период составили 66,43 млн т.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Расчет на усиление китайского направления строится на последовательном наращивании трех трубопроводных маршрутов. «Сила Сибири» после достижения мощности 38 млрд кубометров в конце 2024 года должна быть расширена до 44 млрд кубометров к 2029 году; «Дальневосточный маршрут» планируется запустить в 2027 году с мощностью 12 млрд кубометров, а «Сила Сибири-2» предусматривает поставки около 50 млрд кубометров в год из Западной Сибири через Монголию в Китай. Реализация всех трех маршрутов позволила бы довести суммарные мощности экспорта почти до 100 млрд кубометров в год.

Реализации этого сценария мешают несколько ограничений. По «Силе Сибири-2» сохраняется спор о цене: китайская сторона пытается привязать стоимость газа к угольной корзине, что для России невыгодно, а конкретные долгосрочные контракты по новым проектам пока не подписаны. Кроме того, по оценке источника, из-за ориентации поставок на один регион загрузка всех экспортных газопроводов из России в Китай, скорее всего, не будет превышать 75–80%.

Отдельным ограничением выступает спрос: снижение поставок в Европу более чем на 140 млрд кубометров по сравнению с 2021 годом, по мнению эксперта, невозможно полностью компенсировать отгрузками в Китай, из-за чего «Газпрому» придется снижать добычу, а бюджет недополучит экспортные доходы.

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