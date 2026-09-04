Новак: доля Китая в газовом экспорте России к 2030 году вырастет до 60%

К 2030 году на долю Китая будет приходиться более 60% всего газового экспорта России. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на Восточном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Среди совместных проектов двух стран по поставкам газа Александр Новак перечислил действующий газопровод «Сила Сибири», а также «дальневосточный маршрут» и «Сила Сибири 2». Он отметил участие китайских корпораций в крупных российских проектах в арктической зоне, в том числе по сжижению природного газа.

Господин Новак также упомянул поставки российской нефти в Китай. По его данным, доля российского сырья в импорте КНР по итогам семи месяцев года составила 25%. В Главном таможенном управлении КНР сообщили, что поставки из России за данный период составили 66,43 млн т.