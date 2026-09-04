Жителя Копейска осудили за фейковые данные о готовящемся взрыве здания мэрии

Копейский городской суд признал виновным местного жителя Игоря Зеленкова в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании администрации (ч. 3 ст. 207 УК РФ). Его приговорили к шести годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что вечером 23 ноября 2025 года горожанин в состоянии алкогольного опьянения решил позвонить в правоохранительные органы, чтобы сообщить о якобы готовящемся взрыве в здании администрации. Его действия привели к дезорганизации работы местных властей и силовиков и дестабилизации работы мэрии. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа со служебной собакой. Местный житель причинил имущественный вред, заставив ОМВД понести затраты на проверку сообщения.

На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности следственным органом МВД России по г. Копейску Челябинской области в отношении лица возбуждено и расследовано уголовное дело.

В суде фигурант полностью признал вину. Его взяли под стражу в зале суда. Кроме того, удовлетворены требования городского полицейского отдела, в пользу ОМВД с местного жителя взыскано 19,9 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска