Azimut отель Ярославль могут продать вдвое дешевле

Azimut отель Ярославль, расположенный на Московском проспекте, будут продавать путем публичного предложения после двух неудачных попыток реализовать объект по полной цене. Согласно данным с портала «ГИС Торги», начальная цена объекта составляет 723 млн руб., цена отсечения — 361 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ГИС Торги» Фото: «ГИС Торги»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что два аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок. Итоги последней процедуры подвели 2 сентября. В тот же день гостиницу вновь выставили на продажу, но теперь цена на объект будет снижаться.

«При проведении торгов посредством публичного предложения начальная цена будет уменьшаться на фиксированный шаг, однако она не может опуститься ниже минимальной цены. Сделка будет заключена с первым участником, который согласится купить лот на любом из шагов понижения»,— сообщила министр имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова.

В состав лота входят здание гостиницы площадью 12 тыс. кв. м со всем движимым имуществом и земельный участок площадью 7,3 тыс. кв. м. Общий номерной фонд гостиницы составляет 118 номеров разных категорий. В отеле есть крытый бассейн, ресторанный комплекс и конференц-залы. Гостиница сдана в аренду до 2046 года сети Azimut Hotels. Торги назначены на 9 октября.

Отель построен в 2008 году на средства мэрии Москвы к тысячелетию Ярославля, а спустя 10 лет передан в собственность Ярославской области. Ранее гостиница работала под названием «Святой Георгий».

Алла Чижова