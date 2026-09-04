ВЭФ-2026. Итоги заключительного дня
Сечин заявил о рекордной доле российской нефти в импорте Китая
Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке подошел к концу. ВЭФ собрал 7 тыс. участников из 78 стран. Общая сумма подписанных соглашений на мероприятии составила почти 7 трлн руб. В заключительный день на ВЭФ был также проведен Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Главные события и заявления последнего дня ВЭФ — в подборке «Ъ».
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Энергетика и транспорт
- Китай помог стабилизировать рынок нефти в условиях кризиса в Ормузском проливе, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, КНР снизила импорт на 5,5 миллиона баррелей в сутки. Если бы эти меры со стороны Китая не были приняты, цена барреля могла бы дополнительно вырасти на $30, считает глава «Роснефти». Китай добился эффекта, формально не вступая ни в какие картельные соглашения, добавил господин Сечин.
- Рост резервов топлива усилит роль Китая на нефтяном рынке, в то время как роль ОПЕК и число участников картеля снизятся, считает Игорь Сечин.
- Россия четыре года подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, доставляя ежегодно свыше 100 млн тонн. За семь месяцев 2026 года объем поставок достиг 67 млн тонн, что обеспечило рекордную долю в 23% от всего импорта нефти Китая. Такие данные привел господин Сечин.
- Федеральная антимонопольная служба подписала соглашения о поставках топлива на внутренний рынок России с 12 нефтяными компаниями, сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов.
- Транспортная группа FESCO (входит в контур управления «Росатома») ожидает положительный финансовый результат по МСФО по итогам 2026 года, заявил гендиректор компании Петр Иванов.
- Россия готова обсуждать увеличение числа рейсов в Индию и рассчитывает на скорый запуск полетов национального перевозчика Air India, заявил министр транспорта Андрей Никитин.
- Поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов, заявил вице-премьер Александр Новак.
- Корректировка расчета топливного демпфера не планируется, сообщил господин Новак. Все необходимые изменения были приняты в весеннюю сессию, рассказал он.
- К 2030 году на долю Китая будет приходиться более 60% всего газового экспорта России, сообщил Александр Новак.
- Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году останется в пределах прошлого года, но кто-то из перевозчиков может нарастить показатель в четвертом квартале, считает глава «Аэрофлота» Сергей Александровский.
- «Аэрофлот» видит возможность завершить страховое урегулирование по четырем своим самолетам до конца года, еще по двум судам авиакомпании «Победа» — вероятнее всего в 2027 году, заявил господин Александровский.
- «Аэрофлот» заинтересован в самолетах прекратившей полеты авиакомпании «Ижавиа», но никаких активных обсуждений пока нет, сообщил Сергей Александровский.
- Группа «Аэрофлот» в 2027 году рассчитывает на объемы перевозок на уровне 2024-2025 годов — 55,3 млн человек, добавил глава авиакомпании.
- Совет директоров «Аэрофлота» готов рекомендовать выплатить дивиденды по итогам 2026 года при достижении положительного финансового результата, сообщил господин Александровский.
- «Росатом» готов сократить сроки строительства первого энергоблока Приморской АЭС на два года относительно нормативов, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Петров. Он подчеркнул, что проект капиталоемкий и длительный, но в итоге регион получит надежный источник энергии с КПД и сроком службы почти 100 лет. Старт заливки «первого бетона» намечен на декабрь 2027 года, ввод блока — на 2033 год.
Экономика и финансы
- В России необходимо улучшить жилищные и ипотечные условия для семей с двумя и более детьми, заявил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, необходимо выработать универсальный механизм, чтобы семьи могли «обменять» действующую ипотеку на новую.
- Россия не собирается вводить запрет на экспорт красной икры после снижения вылова лососевых, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Внешняя политика
- Предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине вызывает непонимание у мирового сообщества и вряд ли может быть воплощен на практике, сказал господин Кобяков.
- Сербия хочет и любит работать с Россией и ее людьми, заявил лидер партии Республики Сербия «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета сербской госкомпании «Сербиягаз» Александар Вулин.
Сделки
- ВЭФ собрал более 7 тыс. участников из 78 стран, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Численность делегатов сохранилась на уровне прошлого года, а наиболее многочисленные делегации прибыли из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Кореи, Индии и Мьянмы, уточнил он. За три дня работы было подписано 285 соглашений на общую сумму 6,66 трлн рублей, добавил господин Трутнев.
- FESCO подписала с вьетнамской госкорпорацией Vietnam Maritime Corporation (VIMC) соглашение о логистическом партнерстве. Документ закрепляет статус побратимов между Владивостокским морским торговым портом и портом Сайгон, сообщает пресс-служба «Росатома».
- Общая сумма подписанных соглашений на Восточном экономическом форуме в 2026 году составила почти 7 трлн руб., сообщил господин Кобяков.