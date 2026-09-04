ВЭФ-2026. Итоги заключительного дня

Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке подошел к концу. ВЭФ собрал 7 тыс. участников из 78 стран. Общая сумма подписанных соглашений на мероприятии составила почти 7 трлн руб. В заключительный день на ВЭФ был также проведен Российско-китайский энергетический бизнес-форум. Главные события и заявления последнего дня ВЭФ — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Энергетика и транспорт Китай помог стабилизировать рынок нефти в условиях кризиса в Ормузском проливе, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, КНР снизила импорт на 5,5 миллиона баррелей в сутки. Если бы эти меры со стороны Китая не были приняты, цена барреля могла бы дополнительно вырасти на $30, считает глава «Роснефти». Китай добился эффекта, формально не вступая ни в какие картельные соглашения, добавил господин Сечин.

По его словам, КНР снизила импорт на 5,5 миллиона баррелей в сутки. Если бы эти меры со стороны Китая не были приняты, цена барреля могла бы дополнительно вырасти на $30, считает глава «Роснефти». Китай добился эффекта, формально не вступая ни в какие картельные соглашения, добавил господин Сечин. Рост резервов топлива усилит роль Китая на нефтяном рынке, в то время как роль ОПЕК и число участников картеля снизятся, считает Игорь Сечин.

Россия четыре года подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, доставляя ежегодно свыше 100 млн тонн. За семь месяцев 2026 года объем поставок достиг 67 млн тонн, что обеспечило рекордную долю в 23% от всего импорта нефти Китая. Такие данные привел господин Сечин.

Федеральная антимонопольная служба подписала соглашения о поставках топлива на внутренний рынок России с 12 нефтяными компаниями, сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов.

Транспортная группа FESCO (входит в контур управления «Росатома») ожидает положительный финансовый результат по МСФО по итогам 2026 года, заявил гендиректор компании Петр Иванов.

Россия готова обсуждать увеличение числа рейсов в Индию и рассчитывает на скорый запуск полетов национального перевозчика Air India, заявил министр транспорта Андрей Никитин.

Поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов, заявил вице-премьер Александр Новак.

Корректировка расчета топливного демпфера не планируется, сообщил господин Новак. Все необходимые изменения были приняты в весеннюю сессию, рассказал он.

К 2030 году на долю Китая будет приходиться более 60% всего газового экспорта России, сообщил Александр Новак.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 году останется в пределах прошлого года, но кто-то из перевозчиков может нарастить показатель в четвертом квартале, считает глава «Аэрофлота» Сергей Александровский.

«Аэрофлот» видит возможность завершить страховое урегулирование по четырем своим самолетам до конца года, еще по двум судам авиакомпании «Победа» — вероятнее всего в 2027 году, заявил господин Александровский.

«Аэрофлот» заинтересован в самолетах прекратившей полеты авиакомпании «Ижавиа», но никаких активных обсуждений пока нет, сообщил Сергей Александровский.

Группа «Аэрофлот» в 2027 году рассчитывает на объемы перевозок на уровне 2024-2025 годов — 55,3 млн человек, добавил глава авиакомпании.

Совет директоров «Аэрофлота» готов рекомендовать выплатить дивиденды по итогам 2026 года при достижении положительного финансового результата, сообщил господин Александровский.

«Росатом» готов сократить сроки строительства первого энергоблока Приморской АЭС на два года относительно нормативов, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Петров. Он подчеркнул, что проект капиталоемкий и длительный, но в итоге регион получит надежный источник энергии с КПД и сроком службы почти 100 лет. Старт заливки «первого бетона» намечен на декабрь 2027 года, ввод блока — на 2033 год.

Экономика и финансы В России необходимо улучшить жилищные и ипотечные условия для семей с двумя и более детьми, заявил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, необходимо выработать универсальный механизм, чтобы семьи могли «обменять» действующую ипотеку на новую.

По его словам, необходимо выработать универсальный механизм, чтобы семьи могли «обменять» действующую ипотеку на новую. Россия не собирается вводить запрет на экспорт красной икры после снижения вылова лососевых, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Внешняя политика Предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине вызывает непонимание у мирового сообщества и вряд ли может быть воплощен на практике, сказал господин Кобяков.

Сербия хочет и любит работать с Россией и ее людьми, заявил лидер партии Республики Сербия «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета сербской госкомпании «Сербиягаз» Александар Вулин.

Сделки ВЭФ собрал более 7 тыс. участников из 78 стран, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Численность делегатов сохранилась на уровне прошлого года, а наиболее многочисленные делегации прибыли из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Кореи, Индии и Мьянмы, уточнил он. За три дня работы было подписано 285 соглашений на общую сумму 6,66 трлн рублей, добавил господин Трутнев.

Численность делегатов сохранилась на уровне прошлого года, а наиболее многочисленные делегации прибыли из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Кореи, Индии и Мьянмы, уточнил он. За три дня работы было подписано соглашений на общую сумму добавил господин Трутнев. FESCO подписала с вьетнамской госкорпорацией Vietnam Maritime Corporation (VIMC) соглашение о логистическом партнерстве. Документ закрепляет статус побратимов между Владивостокским морским торговым портом и портом Сайгон, сообщает пресс-служба «Росатома».

и портом сообщает пресс-служба «Росатома». Общая сумма подписанных соглашений на Восточном экономическом форуме в 2026 году составила почти 7 трлн руб., сообщил господин Кобяков.

Эрдни Кагалтынов