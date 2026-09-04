Иванов: FESCO ожидает прибыль и рост EBITDA по МСФО по итогам 2026 года

Транспортная группа FESCO (входит в контур управления «Росатома») ожидает положительный финансовый результат по МСФО по итогам 2026 года. Об этом на Восточном экономическом форуме «Интерфаксу» заявил генеральный директор компании Петр Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор FESCO Петр Иванов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Гендиректор FESCO Петр Иванов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, группа завершит год с чистой прибылью и ростом EBITDA по сравнению с 2025 годом. При этом Петр Иванов обратил внимание, что итоги первого полугодия некорректно сравнивать напрямую с аналогичным периодом прошлого года без учета рыночной конъюнктуры.

«В первом полугодии 2025 года рынок был гораздо выше, чем в первом полугодии 2026 года, и рост ставок стал происходить только ближе к лету, к третьему кварталу 2026 года. Поэтому те результаты, которые мы видим по первому полугодию, они, в первую очередь, подтверждают рыночную конъюнктуру, мы закончили полугодие с прибылью, мы закончили с ростом по объемам перевалки, и финансовый результат в данном случае будет перераспределен на вторую половину года», — пояснил Петр Иванов.

Согласно отчетности группы, чистая прибыль по МСФО в январе–июне 2026 года снизилась до 36 млн руб. против 709 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 5%, до 92 млрд руб., а показатель EBITDA сократился на 33,7%, до 13,12 млрд руб.