Новак назвал условие возобновления экспорта дизельного топлива из России
Поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Власти следят за тем, чтобы не допустить затоваривания на рынке, подчеркнул вице-премьер. «Сейчас просто пока Минэнерго считает целесообразным... пока не экспортировать»,— сказал господин Новак (цитата по «Интерфаксу»).
На прошлой неделе правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива для компаний-производителей до 30 сентября. Для остальных участников рынка ограничения на поставки за рубеж продолжат действовать до 31 января 2027 года.
По данным источников «Ъ», близких к нефтяным компаниям, решение может создать критические проблемы для работы нефтеперерабатывающих заводов и грозит перегрузкой НПЗ.
Подробнее — в материале «Ъ» «Американский налив».
Экспорт в этой схеме — не просто внешний канал сбыта, а способ регулировать загрузку нефтеперерабатывающих заводов. Пока внутренний рынок не поглощает весь выпуск, запасы могут превратиться в излишек и перегрузить НПЗ; возможность вывоза, напротив, помогает не допустить переизбытка и сохранить рентабельность переработки. Поэтому накопление достаточных запасов означает не автоматическое открытие экспорта, а появление запаса для внутреннего рынка при одновременной необходимости отводить излишки.
Решение об ослаблении ограничений зависит от нескольких показателей: стоимости нефтепродуктов, состояния внутренних запасов и производственной работы НПЗ. В октябре 2023 года Минэнерго указывало, что отслеживает эти параметры ежедневно и не сводит оценку ситуации к одним ценам. Такой подход позволяет определить, не создаст ли продолжение запрета дефицит внутри страны и не приведет ли накопление непроданного дизтоплива к снижению загрузки переработки.
Для нефтяников эта развилка особенно чувствительна: по данным, опубликованным 26 июля 2026 года, в прошлые годы за рубеж уходило до половины производства дизтоплива, тогда как для бензина экспортная доля составляла 10–15%. Поэтому длительное ограничение вывоза способно ухудшать экономику переработки, а при значительном избытке — вынуждать сокращать ее объемы.