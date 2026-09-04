Новак назвал условие возобновления экспорта дизельного топлива из России

Поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Власти следят за тем, чтобы не допустить затоваривания на рынке, подчеркнул вице-премьер. «Сейчас просто пока Минэнерго считает целесообразным... пока не экспортировать»,— сказал господин Новак (цитата по «Интерфаксу»).

На прошлой неделе правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива для компаний-производителей до 30 сентября. Для остальных участников рынка ограничения на поставки за рубеж продолжат действовать до 31 января 2027 года.

По данным источников «Ъ», близких к нефтяным компаниям, решение может создать критические проблемы для работы нефтеперерабатывающих заводов и грозит перегрузкой НПЗ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американский налив».