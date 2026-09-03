Порт Владивостока и вьетнамский Порт Сайгон стали побратимами

Транспортная группа FESCO (входит в контур управления «Росатома») подписала с вьетнамской госкорпорацией Vietnam Maritime Corporation (VIMC) соглашение о логистическом партнерстве. Документ закрепляет статус побратимов между Владивостокским морским торговым портом и Портом Сайгон, сообщает пресс-служба «Росатома».

Документ подписали в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) глава FESCO Петр Иванов и вице-президент VIMC Ле Куанг Чунг. Порты будут сотрудничать в областях цифровизации, внедрения новых технологий, обеспечения безопасности, охраны окружающей среды и устойчивого развития. Партнерство направлено на развитие торговли и обмен передовым опытом.

«Сегодняшнее соглашение поможет и далее развивать логистику и торговлю нашей страны с внешнеторговыми партнерами», — отметил Петр Иванов. Он напомнил, что FESCO организовала в Хошимине региональный хаб для сбора и транзита контейнерных грузов из других стран Юго-Восточной Азии, которые будут доставляться в Россию и из нее.

Вчера FESCO сообщила о запуске коммерческого представительства в индонезийской столице Джакарта. Новый офис займется увеличением продаж услуг группы в Индонезии и соседних странах, расширением клиентской базы, разработкой контейнерных сервисов и анализом регионального рынка.