«Ижавиа» завершает полет

Как стало известно “Ъ”, «Ижавиа» не смогла устранить замечания Росавиации к безопасности полетов, и сертификат авиакомпании будет аннулирован. Продажи билетов остановлены с 1 августа, рейсы после этой даты будут распределены между «Россией» и S7. Владеющее «Ижавиа» правительство Удмуртии собиралось продавать авиакомпанию вместе с аэропортом, но теперь, скорее всего, займется приватизацией по частям. В парке перевозчика основной интерес представляют Boeing 737.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Сертификат авиакомпании «Ижавиа» будет аннулирован, поскольку она не смогла обосновать устранение нарушений воздушного законодательства в части безопасности полетов, рассказали источники “Ъ”.

В конце апреля Росавиация ограничила срок действия сертификата перевозчика до 2 июля. Решение было принято после проверки Ространснадзором производственной базы «Ижавиа». Специалисты выявили факты допуска самолетов без проведения необходимого техобслуживания, нарушения в планировании работы членов экипажей и ненадлежащее в целом функционирование системы управления безопасностью полетов.

Руководству дали время на исправление ситуации, но в «Ижавиа» не смогли подготовить устраивающий регулятора план устранения замечаний, уточнил источник “Ъ”.

Продажа билетов на сайте перевозчика приостановлена с 1 августа, дозвониться до кол-центра не удалось. “Ъ” направил запрос в Росавиацию, «Ижавиа» и правительство Удмуртии, которое владеет авиакомпанией.

«Ижавиа» — регулярный пассажирский перевозчик, в структуру которого входит аэропорт Ижевска. Летает в Москву, Петербург, Сочи, Калининград. В апреле власти Удмуртии заявляли о планах продать авиакомпанию вместе с аэропортом, так как парк самолетов стремительно устаревает, а на покупку новых МС-21 требуется «четверть всего годового бюджета Удмуртии». Глава правительства Удмуртии Роман Ефимов сообщал, что продажа «Ижавиа» и аэропорта состоится «в лучшем случае» в конце этого года. В парке «Ижавиа» два Boeing 737–800 и четыре Як-42. Як-42, согласно данным Flightradar24, регулярные полеты не выполняют, но, согласно реестру Росавиации, сохраняют сертификаты летной годности.

Аннулированный сертификат не подлежит восстановлению, но в теории компанию могут продать как юрлицо со штатом сотрудников для регистрации нового сертификата, говорят собеседники “Ъ”. Другой вариант, по их словам, реализация имущества, прежде всего самолетов.

По итогам 2025 года «Ижавиа» увеличила выручку на 9,6%, до 6,88 млрд руб., чистая прибыль выросла в 2,6 раз, до 1,7 млрд руб. Перевозчик входит в топ-20 авиакомпаний РФ, пассажиропоток по итогам 2025 года сократился на 3%, до 674 тыс. человек. Аэропорт Ижевска принимает рейсы авиакомпаний «Ижавиа», «Россия» (входит в «Аэрофлот»), S7, «Азимут» и «Икар». Пассажиропоток аэропорта в 2025 году составил 866 тыс. человек, что на 4,2% меньше, чем в 2024 году.

Собеседники “Ъ” полагают, что маршруты «Ижавиа» будут распределены между летающими сегодня в регион авиакомпаниями, прежде всего между «Россией» и S7. А самолеты с высокой степенью вероятности могут быть проданы по отдельности. Так, интерес для рынка представляют Boeing 737–800 — один из наиболее распространенных в РФ типов иностранных самолетов.

В частности, «Победа» (входит в «Аэрофлот») эксплуатирует только Boeing 737, и источники “Ъ” уверены, что перевозчик будет в числе претендентов на два самолета «Ижавиа».

По мнению главного эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики Федора Борисова, в случае реализации парка самолетов и аэропорта в отдельности «ликвидные активы быстро найдут своего покупателя». В первую очередь рынку будет интересны оба Boeing 737, подтверждает он. Распространенный в РФ и в мире тип самолета сравнительно прост в техническом обслуживании и будет крайне востребован. В теории Як-42 также могут заинтересовать эксплуатантов данного типа, например «Красавиа», рассуждает эксперт. «Достаточно неприхотливая и востребованная в северных регионах машина будет интересна даже на покупку под пул запчастей»,— говорит он. В целом, в случае если компания окончательно прекратит свое существование, влияние на пассажиропоток ее уход с рынка не окажется, заключает господин Борисов.

Айгуль Абдуллина