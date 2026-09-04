На ВЭФ-2026 подписали соглашения на сумму почти 7 трлн рублей

Общая сумма подписанных соглашений на Восточном экономическом форуме в 2026 году составила почти 7 трлн руб. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков по итогам форума.

«Подписано 318 соглашений на общую сумму почти 7 трлн рублей. Без учета, конечно, соглашений, которые составляют коммерческую тайну»,— сказал господин Кобяков на пресс-брифинге (цитата по ТАСС).

По данным господина Кобякова, в ВЭФ-2026 приняли участие более 9,3 тыс. человек из 78 стран мира, включая представителей 18 недружественных России государств.

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. В деловую программу форума вошло более 150 мероприятий. 3 сентября на форуме прошло пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.