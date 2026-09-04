Сечин раскрыл долю России в поставках нефти в Китай

Россия четыре года подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, доставляя ежегодно свыше 100 млн тонн. За семь месяцев 2026 года объем поставок достиг 67 млн тонн, что обеспечило рекордную долю в 23% от всего импорта нефти Китая. Такие данные привел глава «Роснефть» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Эффективность закупок российской нефти превышает альтернативные варианты из Ближнего Востока, сказал Игорь Сечин. Совокупный экономический эффект для Китая с 2022 года оценивается примерно в $27 млрд, добавил он. Помимо нефти, отметил господин Сечин, Россия укрепляет присутствие на китайском рынке других энергоресурсов. В 2025 году поставки медной руды и концентрата из РФ в КНР удвоились, а за первые семь месяцев 2026 года поставки выросли в два раза.

Россия также обеспечивает около 20% китайского импорта угля — в 2025 году было поставлено около 90 млн тонн, сообщил Игорь Сечин. В области ядерной энергетики Россия выступает основным поставщиком обогащенного урана, покрывая до 90% китайских закупок, а объем поставок в 2025 году вырос на 40%, добавил он.