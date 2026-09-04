Новак: изменений в топливном демпфере пока не планируется
Корректировка расчета топливного демпфера не планируется, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Все необходимые изменения были приняты в весеннюю сессию, рассказал он в кулуарах ВЭФ-2026.
Демпферный механизм действует в России с 2019 года для сдерживания внутренних цен на топливо. В начале 2026 года нефтяные компании впервые за пять леты были вынуждены платить демпфер в казну: 18,8 млрд руб. — за январь, 15 млрд руб. — за февраль. В следующем месяце из-за конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на топливо, демпфер вновь стал выгоден для нефтяников. За июль компании получили из бюджета 197,3 млрд руб.
Сохранение действующего расчета означает, что демпфер работает как двусторонний механизм. Если экспортная цена топлива выше условной внутренней, бюджет компенсирует нефтяным компаниям примерно половину разницы, чтобы сдержать рост оптовых цен внутри страны; если экспорт становится менее выгодным, компании, напротив, платят в бюджет.
Размер поддержки зависит не только от соотношения экспортной и внутренней цен. Если оптовые цены за месяц отклоняются от индикативных сильнее установленного порога, выплаты обнуляются; с сентября 2025 года предельное отклонение составляло 20% для АИ-92 и 30% для дизельного топлива.
Такая конструкция должна смягчать перенос внешних ценовых колебаний на внутренний рынок: с мая 2019 года по апрель 2020 года внешние цены на бензин снизились на 60%, тогда как внутренние — на 17%. Но при сокращении бюджетного субсидирования у нефтяных компаний усиливается стимул направлять нефтепродукты на экспорт, что создает риск для предложения на внутреннем рынке.