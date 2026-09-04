Советник президента Кобяков назвал план Трампа по Украине труднореализуемым

Предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине вызывает непонимание у мирового сообщества и вряд ли может быть воплощен на практике, сказал советник президента России Антон Кобяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник президента РФ Антон Кобяков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Советник президента РФ Антон Кобяков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Так, как складывается ситуация на Украине, очевидно, что план Трампа труднопонимаемый мировым сообществом, труднореализуемый», — сказал господин Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума Восточного экономического форума.

На пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин говорил, что шансы на урегулирование есть, но мирные инициативы осложняются «проявлением государственного терроризма» со стороны Украины.

План Дональда Трампа по урегулированию конфликта, согласно утечкам в СМИ, представляет собой комплексное мирное соглашение, которое предполагает подтверждение суверенитета Украины при одновременном замораживании территориальных уступок.