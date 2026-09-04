Индекс Мосбиржи вырос на 2%

Индекс Мосбиржи, по данным торгов на 09:04 мск, вырос до 2 259,05 пункта, ускорив рост до 2%. К 09:13 темпы покупок несколько замедлились: индикатор скорректировался до 2 253,06 пункта (+1,73%).

Из индексных акций лидируют в росте бумаги МКПАО «Озон» (+8,8%), «Аэрофлота» (+6,1%), «Русала» (+3,8%), «Эн+ груп» (+3,5%), «АЛРОСА» (+3,1%), «Сургутнефтегаза» (+2,9%).

Рост индекса Мосбиржи может быть связан с реакцией инвесторов на сообщения о том, что в ближайшие дни Москву могут посетить американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По данным ТАСС, в Москве они будут обсуждать урегулирование конфликта на Украине.