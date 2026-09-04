Мотоциклистам могут запретить ездить по основным трассам Челябинска ночью

Управление Госавтоинспекции по Челябинску направило обращение на имя мэра Алексея Лошкина. Инспекторы предлагают установить дорожные знаки 3.5 ПДД РФ «Движение мотоциклистов запрещено» на ключевых дорогах города и ограничить их действие в вечернее и ночное время.

Подобную инициативу управление ГАИ по муниципалитету высказало из-за постоянных аварий на территории города с участием мототранспорта. Так, с начала 2026 года в Челябинске произошло 113 таких ДТП, в них пострадало 72 человека. Основными причинами аварий стали нарушение скоростного режима, опасное маневрирование и проезд на красный сигнал светофора. За последние сутки к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено восемь водителей мототранспорта, а с начала сезона — почти 1,1 тыс. человек.

Виталина Ярховска