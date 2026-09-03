В Анапе закупят 101 автобус для муниципальных маршрутов

В Анапе подвели итоги электронного аукциона на закупку 101 автобуса для муниципальных маршрутов. Следующим этапом станет заключение договора с победителем торгов, сообщила глава города Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По условиям контракта в город должны поставить низкопольные автобусы среднего класса на 25 сидячих мест.

Параллельно в Анапе разрабатывают новую внутригородскую маршрутную сеть из 12 маршрутов. Она должна связать спальные районы, курортную часть и центр города.

Для каждого маршрута предусмотрено фиксированное количество автобусов в зависимости от его протяженности. Летом движение планируется организовать с 06:00 до 00:00, зимой — с 06:00 до 22:00. Интервал ожидания автобусов не должен превышать 15 минут. В сети также предусмотрены альтернативные и кольцевые маршруты.

По словам Светланы Масловой, в пиковые часы утром и вечером время ожидания планируют сократить. Изменения направлены на улучшение транспортного сообщения между районами города.

Анна Гречко