Долги «Ростовской инвестиционной компании» выставили на торги
Дебиторскую задолженность за коммунальные услуги обанкротившегося ООО «Ростовская инвестиционная компания» выставили на аукцион. Соответствующая информация опубликована на портале «Федресурс».
Первый лот составляет задолженность по 1386 лицевым счетам жилых помещений с начальной ценой почти в 35 млн руб. Второй лот включает задолженность по 114 лицевым счетам нежилых помещений, а также задолженность перед четырьмя индивидуальными предпринимателями с начальной ценой 10,7 млн рублей. Шаг аукциона по обоим лотам составляет 9%, задаток — 10%.
По данным портала проверки контрагентов Rusprofile, ООО «РИК» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в марте 2013 года. Профиль компании — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал распределен между тремя лицами: Виталий Селиванов и Игорь Поддубный владеют долями по 42,86%, а Сергей Маркин — 14,28%. Согласно описанию лотов, задолженность предприятия образовалось, в том числе, перед индивидуальными предпринимателями, среди которых и Игорь и Любовь Поддубные, а также Виталий Селиванов. Долги по коммунальным услугам взыскивают АО «Чистый город» и ООО «Ростовские тепловые сети».
Финансовая деятельность ООО «РИК» в последние три года не велась: выручка и чистая прибыль за 2023–2025 годы отсутствуют, что соответствует нахождению компании в процедуре банкротства. Согласно последнему постановлению суда, срок конкурсного производства в отношении организации был продлен до 4 сентября 2026 года.
Подробнее – в материале «Счетчик набежал на банкротство».