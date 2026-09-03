Счетчик набежал на банкротство

Дебиторскую задолженность за коммунальные услуги обанкротившегося ООО «Ростовская инвестиционная компания» выставили на аукцион. Соответствующая информация опубликована на портале «Федресурс». Лоты составляют долги по лицевым счетам жилых и нежилых помещений, оцененные в 35 млн и 10 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дебиторскую задолженность за коммунальные услуги обанкротившегося общества «Ростовская инвестиционная компания» реализуют с торгов. Первый лот составляет задолженность по 1386 лицевым счетам жилых помещений с начальной ценой почти в 35 млн руб. Второй лот включает задолженность по 114 лицевым счетам нежилых помещений, а также задолженность перед четырьмя индивидуальными предпринимателями с начальной ценой 10,7 млн рублей. Шаг аукциона по обоим лотам составляет 9%, задаток — 10%.

По данным портала проверки контрагентов Rusprofile, ООО «РИК» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в марте 2013 года. Профиль компании — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал распределен между тремя лицами: Виталий Селиванов и Игорь Поддубный владеют долями по 42,86%, а Сергей Маркин — 14,28%. Согласно описанию лотов, задолженность предприятия образовалось, в том числе, перед индивидуальными предпринимателями, среди которых и Игорь и Любовь Поддубные, а также Виталий Селиванов. Долги по коммунальным услугам взыскивают АО «Чистый город» и ООО «Ростовские тепловые сети». Финансовая деятельность ООО «РИК» в последние три года не велась: выручка и чистая прибыль за 2023–2025 годы отсутствуют, что соответствует нахождению компании в процедуре банкротства. Согласно последнему постановлению суда, срок конкурсного производства в отношении организации был продлен до 4 сентября 2026 года.

Как отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, аукцион представляет собой классическую для банкротного производства ситуацию. В конкурсную массу должника, выполнявшего функции управляющей компании в сфере ЖКХ и признанного банкротом, включена не денежная сумма и не физическое имущество, а права требования — дебиторская задолженность жителей и организаций за уже оказанные, но не оплаченные услуги. В таком случае конкурсный управляющий по закону обязан включить в конкурсную массу и реализовать через торги абсолютно все активы должника, какую бы форму они ни принимали.

По словам господина Жарского, требования юридически ничем не отличаются от продажи любого другого материального предмета, будь то станок, здание или авто — это тоже актив, который нужно превратить в деньги для расчета с кредиторами.

«Здесь может возникнуть интересный вопрос: почему же права требования просто продают, а не пытаются взыскать напрямую? Ответ кроется в тонкостях экономики банкротного процесса. Дело в том, что здесь очень объемный портфель долгов – 1386 отдельных личных счетов по жилым помещениям и еще 114 по нежилым. То есть, очень много разрозненных должников, и взыскивать такую задолженность поштучно было бы проблематично, более того, закон о банкротстве в принципе не рассчитан на бесконечно долгое конкурсное производство. Продажа всего портфеля одним лотом выглядит логичным и быстрым способом получить деньги в конкурсную массу. Поэтому дебиторка продается целиком, а дальнейшее взыскание — уже задача покупателя», — поделился в разговоре с «Ъ-Ростов» господин Жарский.

В то же время, как отметил эксперт, важно понимать, что долги, как, к примеру, в первом лоте, можно продать далеко не всем, так как задолженность жителей реализуется на торгах с ограниченным составом участников. Это делается для того, чтобы такие долги могли купить только те участники рынка, которые могут работать с такими долгами: те же УК, ТСЖ или жилые кооперативы или ресурсоснабжающие организации. Обычные коллекторы их купить не могут, что логично. Однако второй лот, по словам Ильи Жарского, где должники уже не физлица, а различные ИП и арендаторы, наоборот доступен для широкого круга покупателей, и в этом случае спрос может быть более активным, в том числе и со стороны коллекторов.

«Можно сказать, что покупка такого лота не безнадежна. К примеру, новая УК сможет потенциально в будущем вести диалог с должниками и постепенно добиваться выплаты по обязательствам. При этом она может даже остаться в выигрыше, так как в большинстве случаев изначально покупает задолженность по цене ниже номинала, и если удастся хоть какую-то часть получить по долгу — это уже может стать прибылью», — подытожил эксперт. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 6 октября.

Константин Соловьев