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Финансовые показатели российских застройщиков в январе—июне 2026 года

Компания Выручка (млрд руб.) Измнение за год (%) Чистая прибыль или убыток (млрд руб.)
2025 2026 2025 2026
ПИК 328,1 290,1 –11,6 29,3 14,7
«Самолет» 171 117,4 –31,3 1,8 –22,3
ЛСР 96,4 97,1 0,7 –2,5 –57,6
«Инград» 20,1 21,7 8,0 3,7 1,0
«Эталон» 60,2 54,4 –9,6 –14,1 –13,2
«Пионер» 28,2 31,7 12,4 0,096 –2,3
А101 73,8 60,4 –18,2 13,6 6,3
GloraX 18,7 27 44,4 2,3 1,6

Источник: подсчеты “Ъ” на основе отчетности компаний по МСФО.

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