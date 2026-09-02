В дни фестиваля молодежи вход в музеи Екатеринбурга сделают бесплатным

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге сделают бесплатным посещение городских музеев для участников Международного фестиваля молодежи. Как сообщили в городской администрации, для входа на экспозиции необходимо предъявить бейдж мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В рамках инициативы доступ открыт к нескольким ключевым культурным объектам. В Доме Поклевских-Козелл Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера представлены выставки, посвященные связи императорской династии с Уралом и истории театрального искусства региона. Екатеринбургский музей изобразительных искусств предлагает знакомство с отечественным искусством XX века и камнерезным ремеслом.

Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» демонстрирует коллекции античного и западноевропейского искусства, а также экспозицию об эвакуации фондов Государственного Эрмитажа в Свердловск в годы Великой Отечественной войны. Музей истории камнерезного и ювелирного искусства показывает постоянные экспозиции и временные выставки, включая проект, приуроченный к 80-летию Калининградской области.

Музей истории Екатеринбурга предоставляет возможность изучить становление города через постоянные экспозиции и тематические выставки, среди которых проект, посвященный 65-летию детско-юношеского отряда «Каравелла», созданного писателем Владиславом Крапивиным.

Основными площадками фестиваля станут Новый кампус УрФУ и «Екатеринбург-ЭКСПО». Ожидается участие более 10 тыс. молодых людей из России и 191 страны. В организации задействованы 2 тыс. волонтеров, а программу представят свыше 3 тыс. экспертов.