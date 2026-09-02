В Новосибирске задержали обнальщиков, заработавших свыше 14,5 млн рублей

Группу обнальщиков, насчитывавшую семерых участников, задержали сотрудники УФСБ по Новосибирской области. По решению суда подозреваемых поместили под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По информации УФСБ, в группу входили жители Новосибирска и Красноярска. Они организовали 28 фиктивных фирм, использовали их расчетные счета и подложные документы, составленные от имени номинальных руководителей. Теневые банкиры занимались нелегальным кассовым обслуживанием, инкассацией, обналичиванием, в течение 2026 года они извлекли доход в размере 14,5 млн руб. В группе соблюдались меры конспирации.

Новосибирское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Санкцией указанной статьи УК предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы.

Илья Николаев