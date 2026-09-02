Глава СКР поручил доложить о проверке по факту смерти пациентки в Кисловодске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах проверки по факту смерти 68-летней женщины в Кисловодске. Основанием для поручения стало видеообращение дочери погибшей, размещенное в соцсетях. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В своем обращении жительница Ставропольского края заявила о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее матери в одном из медучреждений Кисловодска, что, по ее мнению, привело к летальному исходу. Согласно изложенным данным, в июне 2026 года пенсионерка была госпитализирована из-за ухудшения самочувствия. Несмотря на дальнейшее ухудшение состояния, необходимая медицинская помощь пациентке, как утверждается в обращении, оказана не была — вскоре она скончалась.

В настоящее время следственное управление СК России по Ставропольскому краю проводит процессуальную проверку.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Наталья Белоштейн