Школе № 16 в Кисловодске присвоено имя ветерана Ивана Галкина

Школа №16 в Кисловодске получила имя Ивана Михайловича Галкина (1924–2015) — ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного учителя СССР и ветерана труда. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

В мае 1942 года Иван Галкин, будучи выпускником этой школы, вместе со 104 одноклассниками ушел добровольцем на фронт. Боевой путь Ивана Михайловича пролегал от Кавказа до Берлина.

После войны он почти три десятилетия возглавлял родную школу. В период его руководства учебное заведение существенно преобразилось: были построены новые корпуса, оборудован спортзал, проведена модернизация учебных кабинетов. При Иване Михайловиче школа неоднократно становилась победителем олимпиад и различных конкурсов.

Даже после выхода на пенсию Иван Михайлович около 20 лет преподавал историю в гимназии №19, а также принимал активное участие в создании школьного музея.

Наталья Белоштейн