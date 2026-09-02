Чувашия заняла третье место в рейтинге регионов России по среднему кредитному рейтингу жителей. В июле показатель составил 754 балла, снизившись за год на один балл, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия вошла в тройку регионов России по кредитному рейтингу жителей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Чувашия вошла в тройку регионов России по кредитному рейтингу жителей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первое место заняла Москва с 777 баллами, второе — Санкт-Петербург с 771 баллом.

Татарстан расположился на 21-м месте с показателем 733 балла. В Казани средний кредитный рейтинг составил 737 баллов — на четыре пункта выше, чем по республике.

Кировская область заняла 26-е место, набрав 728 баллов, на один балл меньше, чем годом ранее. Марий Эл оказалась на 29-й позиции с 727 баллами, снизив показатель за год на два балла.

В рейтинге городов Иннополис оказался на седьмой позиции с 775 баллами, увеличив показатель за год на 19 баллов.

Анна Кайдалова