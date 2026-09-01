РФС рассмотрит обращение ФК «Ростов» из-за судейства в игре против «Краснодара»

Экспертносудейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) проведет оценку спорных эпизодов и решений арбитров по обращениям футбольных клубов «Ростов» и «Факел» (Воронеж), поступившим по итогам матчей шестого тура Российской премьерлиги. Об этом сообщили «РИА Новости» в прессслужбе РФС.

Ростовский ФК 29 августа уступил в гостевом матче «Краснодару» со счетом 0:1. Клуб оспаривает действия главного арбитра Никиты Новикова, в частности — неназначение двух пенальти в ворота хозяев. Претензии ростовчан касаются эпизода с игрой рукой в штрафной площади «Краснодара», а также отмены 11метрового удара в ворота краснодарцев после вмешательства системы VAR.

В тот же день «Факел» на своем поле проиграл «Зениту» (СанктПетербург) со счетом 0:1. Единственный мяч был забит гостями с пенальти, назначенного на первой компенсированной минуте второго тайма. Именно это решение арбитра стало основанием для обращения воронежского клуба в ЭСК РФС.

Задача комиссии — проанализировать указанные эпизоды и дать оценку действиям судей.

Мария Хоперская