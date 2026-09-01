На Дону 1 сентября открыли четыре новых школы

Во вторник, 1 сентября, в Ростовской области открыли четыре новых школы. Самая большая из них (на 1,1 тыс. мест) находится в микрорайоне «Новый Ростов» в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Школа оснащена кабинетом робототехники, лабораторией естественных наук, кабинетом графического дизайна и киберспортивным классом. Есть договоренность о сотрудничестве школы с Московским физико-техническим институтом и компанией «Бештау».

Еще одна школа, которая приняла сегодня учеников, находится в ростовском микрорайоне «Вертолетное поле» в Западном жилом массиве. Школу возвели за счет средств инвестора - ГК «Сокол». Школа на 400 мест разгрузит близлежащие учебные заведения — и сюда переедет «началка» классического лицея №1.

С первого класса в новых школах внедряется тематическая направленность: ребята углубленно изучают ИТ, физику, математику, шахматы и робототехнику.

Мария Хоперская