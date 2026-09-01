Более 150 кубанских отелей внедрили цифровое заселение через мессенджер «Макс»

Более 150 гостиниц Краснодарского края подключили цифровое заселение через национальный мессенджер «Макс». С 1 сентября такая возможность становится обязательной для гостиниц вместимостью более 50 номеров. Технология внедряется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, цифровой ID уже используют 157 объектов размещения, в том числе 136 крупных. Сервис позволяет гостям отказаться от заполнения бумажных анкет и передачи паспорта администратору: достаточно открыть в «Макс» раздел «Цифровой ID», выбрать вкладку «Паспорт» и предъявить динамический QR-код. Сотрудник гостиницы сканирует код, после чего необходимые паспортные данные автоматически передаются в систему отеля.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев отметил, что оформление занимает около минуты и позволяет сократить число ошибок при ручном вводе данных.

Воспользоваться цифровым заселением могут совершеннолетние граждане России. Для этого необходимо заранее создать цифровой ID в «Макс», добавив документы через портал «Госуслуги» и пройдя процедуру верификации.

При этом использование цифрового формата остается добровольным: туристы по-прежнему могут предъявлять при заселении обычный паспорт.

Вячеслав Рыжков