Более 150 кубанских отелей внедрили цифровое заселение через мессенджер «Макс»
Более 150 гостиниц Краснодарского края подключили цифровое заселение через национальный мессенджер «Макс». С 1 сентября такая возможность становится обязательной для гостиниц вместимостью более 50 номеров. Технология внедряется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, цифровой ID уже используют 157 объектов размещения, в том числе 136 крупных. Сервис позволяет гостям отказаться от заполнения бумажных анкет и передачи паспорта администратору: достаточно открыть в «Макс» раздел «Цифровой ID», выбрать вкладку «Паспорт» и предъявить динамический QR-код. Сотрудник гостиницы сканирует код, после чего необходимые паспортные данные автоматически передаются в систему отеля.
Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев отметил, что оформление занимает около минуты и позволяет сократить число ошибок при ручном вводе данных.
Воспользоваться цифровым заселением могут совершеннолетние граждане России. Для этого необходимо заранее создать цифровой ID в «Макс», добавив документы через портал «Госуслуги» и пройдя процедуру верификации.
При этом использование цифрового формата остается добровольным: туристы по-прежнему могут предъявлять при заселении обычный паспорт.