Точки роста сибирской науки

Планы и ответственные

Разработка конкретных мероприятий, внесенных в «Стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года», возложена на Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН). Комплексный план развития сибирской науки также до 2035 года президиум РАН утвердил 17 февраля этого года. Исполняющий обязанности председателя СО РАН академик Дмитрий Маркович отмечает, что в комплексный план включено более 200 проектов, а ключевым механизмом их реализации выступает интеграция в действующие нацпроекты и госпрограммы. Существующий для реализации «Стратегии» кадровый потенциал СФО, по данным заместителя губернатора Томской области Людмилы Огородовой, составляет 5 тыс. кандидатов наук, 1 200 докторов наук, девять академиков и 15 членов-корреспондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крупнейшим достижением науки в Сибири становится завершение строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), установки, превосходящей по своим параметрам существующие в мире источники синхротронного излучения

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Крупнейшим достижением науки в Сибири становится завершение строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), установки, превосходящей по своим параметрам существующие в мире источники синхротронного излучения

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В контексте научного развития в «Стратегии» сделан акцент на три сибирских региона. В Новосибирской области созданы уникальные институциональные и инфраструктурные условия для научной и инновационной деятельности, научные организации являются активными участниками инновационного развития страны, на базе ведущих научно-исследовательских институтов созданы международные исследовательские центры. В Красноярском крае накопленный научный и образовательный потенциал, как рассчитывают авторы «Стратегии», будет использован для углубления переработки сырья, увеличения доли услуг и производства нематериальных товаров. В свою очередь, экономика Томской области сочетает два стратегических преимущества — наличие сырьевых ресурсов и научного потенциала. Причем научно-образовательный комплекс занимает значительное место в экономике региона.

Новосибирская «пятерка»

По данным министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, регион стабильно входит в первую (высшую) группу рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации, формируемого Высшей школой экономики, и занимает пятое место в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ Министерства науки и высшего образования. Региональная наука ориентируется на направления, заданные госпрограммой «Научно-технологическое развитие Новосибирской области». В их числе — создание возможностей для выявления талантливой молодежи и ее участия в научной, научно-технической деятельности и технологическом предпринимательстве; развитие инфраструктуры для научно-технической и инновационной деятельности; формирование системы эффективных научных коммуникаций; содействие в реализации инновационных проектов, а также формирование эффективной системы управления в области науки, технологий и инноваций.

Одним из приоритетных направлений научно-технологического развития Новосибирской области является деятельность в области биотехнологий. «В 2020 году в регионе создан Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр (СиббиоНОЦ), который объединяет шесть вузов, 11 НИИ и 80 организаций реального сектора экономики. В портфеле СиббиоНОЦ находится 95 технологических проектов, из которых 41 получил субсидии на сумму свыше 242 млн руб.»,— рассказали в региональном министерстве науки и инновационной политики. Один из примеров работы СиббиоНОЦ — проект компании «Биолинк», которая получила субсидию на создание набора веществ для тестирования на рак молочной железы. В ходе реализации проекта уже начато опытно-промышленное производство, подана заявка на выдачу патента на изобретение.

До завершения 2026 года остается еще четыре месяца, однако Новосибирская область уже имеет в портфеле исполненных проектов крупнейшее достижение — завершение строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), установки класса «мегасайенс», не имеющей аналогов в России и превосходящей по своим параметрам существующие в мире источники синхротронного излучения. 10 июля Госкорпорация «Росатом» выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а спустя месяц, в ходе рабочего визита в Новосибирскую область президента России Владимира Путина, состоялось торжественное открытие ЦКП «СКИФ». Как отметил на открытии директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачёв, при создании СКИФа были освоены технологии, которых в России ранее не было, а само его создание — это достижение технологического суверенитета.

В июне 2026 года в рамках реализации еще одного крупного научного проекта — «Кампуса мирового уровня НГУ» — введен в строй учебно-научный центр Института медицины и медицинских технологий. В нем, по информации миннауки Новосибирской области, планируется открыть обучение по двум новым специальностям: «Фармацевтика», освоение которой позволит выпускать широкий спектр отечественных лекарств, и «Медицинская кибернетика», где будет осуществляться подготовка специалистов в области цифровой медицины.

Омская динамика

В Национальном рейтинге Минобрнауки России Омская область занимает 12-е место, поднявшись с 2023 года на семь позиций. По оценке регионального министерства науки, высшего образования и научно-технологического развития, Омская область относится к числу регионов с высоким научным потенциалом. При этом большинство научно-технических интересов омских организаций связано с разработками в промышленности, связи и проектировании. В прошлом году стартовала комплексная госпрограмма «Научно-технологическое развитие Омской области», направленная на создание инфраструктуры, формирование квалифицированного заказа на научно-исследовательские и инженерные кадры, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Программу курирует координационный совет по науке при губернаторе региона. Она предусматривает обеспечение и развитие деятельности областного научно-образовательного центра, который объединяет 34 организации науки, образования и реального сектора экономики и реализует 10 крупных технологических проектов по направлениям «Нефтехимическая промышленность», «Агропромышленные технологии и медицина» и «Промышленная инженерия».

В миннауки региона отмечают, что Омская область успешно адаптирует российские и сибирские научные наработки. Например, в результате сотрудничества АО «Газпромнефть-ОНПЗ», Института катализа СО РАН и Центра новых химических технологий Института катализа (ЦНХТ ИК) СО РАН сибирские разработки легли в основу производства катализаторов, что позволило снизить зависимость от импорта, повысить качество топлива и начать строительство в Омске завода по выпуску катализаторов. В этом году ЦНХТ ИК СО РАН представил результаты создания технологии новых материалов для контроля горения топлива космической техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кузбассе исследования по глубокой переработке угля получили поддержку Минпромторга РФ в виде гранта на 400 млн руб.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ В Кузбассе исследования по глубокой переработке угля получили поддержку Минпромторга РФ в виде гранта на 400 млн руб.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Красноярский путь

Авторы «Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года» считают основным направлением приложения регионального научного и образовательного потенциала Красноярского края «углубление переработки сырья». Впрочем, регион активно работает и по другим направлениям научно-технического развития.

Президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты (ЦС ТПП) Рафаэль Шагеев обращает внимание на биотехнологии. «Они набирают обороты и связаны с формированием будущего в материалах, питании и так далее. Тренды на увеличение численности населения Земли говорят сами за себя: ожидается нехватка ресурсов, поэтому биотехнологии являются одним из драйверов будущего развития»,— убежден он. Конкретные работы в этом направлении с целью получения биологически полноценной и безопасной продукции животноводства проводятся в Институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского аграрного университета.

Еще одним направлением научного развития Красноярского края глава ЦС ТПП видит освоение возможностей искусственного интеллекта. «В настоящее время активно развивается производство различных чипов на территории Сибири. У нас в Красноярском крае для этого есть все возможности»,— считает Рафаэль Шагеев. Он не скрывает, что сегодня драйвером развития науки, наукоемких и высокотехнологичных отраслей является специальная военная операция на территории Украины и освоение новых технологий в области оборонного комплекса.

Одна из особенностей Красноярского края — выход на Северный морской путь. Этот транспортный коридор в совокупности с меридиональными перевозками по Енисею способен оказать большое влияние на развитие всей Сибири. Рафаэль Шагеев отмечает, что объемы реализации продукции как в России, так и в мировом масштабе падают из-за перекрытия ряда логистических путей, в том числе Ормузского пролива, — следовательно, востребованность Севморпути будет только нарастать.

«Знаю, что Академия наук прикладывает к этому большие усилия, правительство региона делает заказы на соответствующие разработки, в том числе связанные с типами транспортных средств»,— делится информацией глава ЦС ТПП. Говоря о результатах внедрения научных достижений в промышленность, он выделяет производство роботизированных комплексов для мехобработки — станки, аналогов которым в стране сегодня нет, выпускает красноярская компания «Микрон».

Кузбасские глубины

Угольная промышленность — традиционная основа экономики Кемеровской области. Сегодня же эта отрасль, используя научные исследования и технологии на их основе, дает начало новому направлению — углехимии.

«В Кузбассе дан старт масштабному проекту по созданию отрасли глубокой переработки угля: традиционно сырьевой регион приступает к формированию научно и технологически насыщенного промышленного сектора, где уголь становится исходным материалом для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью»,— отмечает министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Ядром нового направления стал межрегиональный центр инженерных разработок по углехимии, открытый в конце 2025 года на базе Кузбасского государственного технического университета при поддержке Минпромторга России. Поддержка проекта — федеральный грант в 400 млн руб. Центр представляет собой единственную в России площадку полного цикла: 12 аналитических приборов и девять пилотных установок позволяют моделировать все основные технологические переделы — пиролиз, газификацию, синтез Фишера-Тропша, прямое ожижение угля. Это дает возможность отрабатывать целый спектр технологий глубокой переработки угля, в том числе — получение моторных топлив и жидких углеводородов. Здесь объединены компетенции российских ученых и практиков из Сибири, Донбасса, ЛНР и Москвы, а также их китайских коллег.

«Центр ведет активную работу с промышленными партнерами, подтверждая востребованность углехимических технологий. Уже сформирована база из 43 потенциальных заказчиков, проведено более 20 рабочих встреч, переговоры идут с 18 предприятиями. Заключен первый контракт на поставку углехимической продукции»,— сообщает госпожа Балакирева.

В целом за прошедший год 112 кузбасских компаний стали заказчиками научных исследований, полученные результаты уже внедрены в производство. По мнению министра, «это показывает, что наука реально работает на экономику» региона.

Наука на завтра

На 2027 год, согласно плану реализации «Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года», намечен комплекс мероприятий по развитию науки, образования и промышленности высоких технологий на базе внедрения научных разработок. Планируется ввод в эксплуатацию кампусов в Томске и Новосибирске, а также подача заявок на создание кампусов в Омске, Горно-Алтайске, Кемерове и Иркутске. В Омске предполагается создание новых производств по выпуску высокотехнологических продуктов из углеводородного сырья для автомобильной, строительной, медицинской и пищевой промышленности. В Иркутской области предусмотрено продолжение инфраструктурной и технологической поддержки проекта «Создание федерального центра химии в Усолье-Сибирском».

Отдельным пунктом в Стратегии прописаны мероприятия, определяющие почти на десятилетие вперед деятельность ЦКП «СКИФ». В частности, Минпромторгу России, правительству Новосибирской области и СО РАН поручено создание индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий, нацеленных на промышленное применение результатов, полученных в ЦКП «СКИФ». По словам его директора Евгения Левичева, для максимального раскрытия потенциала ЦКП «СКИФ» необходима работа по пропаганде исследований, выполненных с помощью синхротронного излучения.

Игорь Степанов