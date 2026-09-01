С 1 сентября в 100 школах и 35 колледжах Татарстана начали работать кружки по искусственному интеллекту. Занятия организовали в рамках республиканской программы развития ИИ, сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В школах и колледжах Татарстана открылись ИИ-кружки

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ В школах и колледжах Татарстана открылись ИИ-кружки

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Ученики 5–6 классов будут изучать базовые навыки работы с ИИ — составление запросов, создание текстов и изображений. С 7-го класса школьники начнут проектировать собственных цифровых агентов. Студенты колледжей будут решать практические задачи и кейсы от татарстанских компаний.

Летом обучение по программе прошли более 700 педагогов. По итогам конкурса право вести кружки получили 239 школьных учителей и 100 преподавателей колледжей. Все они получат единовременную выплату.

Анна Кайдалова