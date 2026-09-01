Одиннадцать пензенских отелей перешли на цифровое заселение через Макс

В Пензенской области 11 коллективных средств размещения подключились к системе электронной регистрации гостей, сообщили на заседании регионального правительства. В перечень вошли AZIMUT Отель Пенза, «Гелиопарк Резидент», санаторий имени В. В. Володарского, санатории «Заречье», «Хопровские зори», «Надежда» и «Березовая роща», гостиницы «Каменка» и «Арт-Пенза», хостел «ПроЛес» и загородный клуб «Волков».

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Заселение осуществляется через мессенджер MAX. Гость открывает раздел «Цифровой ID», демонстрирует QR-код из вкладки «Паспорт», сотрудник стойки регистрации считывает его с помощью сервиса «Госкан» портала «Госуслуги». Данные автоматически поступают в систему отеля, бумажная анкета исключается.

Переход на новый стандарт идет в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». С 1 сентября 2026 года цифровая регистрация станет обязательной для отелей с номерным фондом свыше 50 мест. По данным Пензастата, в регионе действует 190 коллективных средств размещения.

Никита Маркелов