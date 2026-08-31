Ракетную опасность объявили в Ростовской области

Ракетная опасность объявлена в Ростовской области вечером 31 августа. Об этом сообщили региональные власти.

Жителям рекомендовали покинуть открытые участки и укрыться в помещениях. Находящихся в зданиях просят отойти от окон и по возможности использовать укрытия, подвалы или подземные паркинги.

В квартирах рекомендуется выбрать помещение с несущими стенами и находиться подальше от окон, поскольку при взрыве они могут представлять опасность из-за осколков стекла.

Валерий Климов