Цна свободы

Как стало известно “Ъ”, в Тамбове из-под домашнего ареста освобожден подозреваемый в хищении бюджетных денег при расчистке русла реки Цна стоимостью почти 360 млн руб. По версии регионального МВД, местный предприниматель с помощью фиктивных документов о прокате гидротехнического оборудования мог присвоить порядка 14 млн руб. Суд посчитал, что обстоятельства дела позволяют назначить бизнесмену залог в 2 млн руб., который не позволит фигуранту скрыться и повлиять на расследование. Защита бизнесмена не считает его виновным и подчеркивает, что он помог сэкономить бюджету порядка 60 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В конце июля управление МВД по Тамбовской области сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенническом хищении бюджетных средств при расчистке русла реки Цна в областном центре (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В 2023 году госконтракт на проведение работ по результатам аукциона получила местная компания ООО «Стинэк» предпринимателя Ильи Комарова.

Цена контракта составила 360 млн руб. Подрядчик должен был решить проблему обмеления самой длинной реки Тамбовской области, которая пересекает Сампурский, Знаменский, Тамбовский, Сосновский и Моршанский районы.

Работы по контракту были завершены. В текущем году полиция установила нарушения при их исполнении. Условия соглашения и локальная смета предусматривали расходы подрядчика на аренду спецсредств, исполнявших роль временной переправы для перемещения техники. По версии следствия, руководитель «Стинэка» предоставил заказчику фиктивные документы о прокате гидротехнического оборудования, которое в действительности находилось в собственности компании.

Таким образом, по подсчетам следствия, бюджету был нанесен ущерб в размере 14 млн руб.

После возбуждения дела УМВД задержало владельца и главу «Стинэка» Илью Комарова. По ходатайству следствия в конце июля Ленинский райсуд Тамбова отправил предпринимателя под домашний арест до 10 сентября. Судя по пресс-релизу полиции, на имущество компании в размере 20,4 млн руб. был наложен арест.

С решением суда не согласилась защита господина Комарова. В апелляционной жалобе его адвокат Александр Грачев указал, что в материалах следствия отсутствуют доказательства причастности его доверителя к преступлению. По словам защитника, условия контракта в принципе не предусматривали изменения стоимости установки и обслуживания понтонного моста. К тому же на стадии заключения договора подрядчик согласился на уменьшение цены почти на 15%, что позволило бюджету сэкономить порядка 60 млн руб.

Рассмотрев доводы защиты, Тамбовский облсуд в середине августа отменил домашний арест господина Комарова. Как сказано в апелляционном постановлении, с которым ознакомился “Ъ”, суд первой инстанции неубедительно мотивировал невозможность более мягкой меры пресечения. По решению облсуда предпринимателю назначен залог в 2 млн руб., который, как указано в документах, исключит возможность фигуранта скрыться и повлиять на расследование. Александр Грачев не смог оперативно прокомментировать “Ъ” материалы дела из-за отсутствия согласия доверителя.

Сергей Толмачев, Воронеж