Заявления на получение ЕДВ подали 211 ростовчан, пострадавших от атак дронов

Заявления на единовременную материальную помощь подали 211 жителей Ростова-на-Дону, пострадавших от атак БПЛА. О об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Работы по ликвидации последствий налетов дронов продолжаются. Жильцы дома на улице Вересаева в основном вернулись в квартиры — исключение составляет одна наиболее пострадавшая квартира. Специалисты регионального экспертного управления ДГТУ завершили обследование здания; в ближайшее время будет подготовлено заключение, на основании которого примут решение о возможности дальнейшего проживания в доме и его восстановлении.

На улице Берберовской спасатели демонтировали выступающие элементы конструкций и установили в поврежденных квартирах телескопические подпорки. Экспертиза здания пока не завершена. Жильцы размещены у родственников либо в помещениях маневренного фонда и гостиницах — в зависимости от потребности.

В границах пострадавших домов действует режим чрезвычайной ситуации.

Мария Хоперская