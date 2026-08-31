Жителя Краснодара обвиняют в незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств, а также покушении на изготовление взрывчатого вещества. Обвинительное заключение утвердил заместитель окружного прокурора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2024 года по апрель 2025 года мужчина без соответствующих разрешений и лицензии, используя электрооборудование в квартире, самостоятельно изготовил несколько устройств. Экспертиза признала их самодельными взрывными устройствами. Их обвиняемый, как утверждается, хранил по месту жительства.

Кроме того, 15 апреля 2025 года в гостинице «Москва» в Краснодаре мужчина смешал компоненты для изготовления взрывчатого вещества. Довести задуманное до конца ему не удалось.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ. Материалы направлены в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Санкция ст. 223.1 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков